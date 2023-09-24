Генпрокуратура и ЦБ выявили новую схему мошенничества

Россиян предупредили об ошибках, которые приведут к «потере» пенсионного стажа

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Часть трудового стажа может «потеряться» из-за нескольких ошибок сотрудника или работодателя. Как этого избежать, агентству «Прайм» рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Юрист отметила, что зачастую ошибается работодатель, ответственный за передачу информации в Пенсионный фонд.

«В некоторых случаях россияне, заключая гражданско-правовые договоры вместо трудовых, лишают себя возможности учесть такие периоды работы в страховом стаже», - добавила Ногайлиева и добавила, что такие сведения не отражаются на Индивидуальном лицевом счете пенсионера.

Серые зарплаты также не учитываются в расчете пенсии, предупредила юрист. Работодатель иногда пренебрегает обязанностями по уплате страховых взносов, в этом случае поможет только суд.

Ошибки в трудовой книжке также могут сократить размер пенсии. Для подтверждения страхового стажа в таких ситуациях потребуются дополнительные документы в виде приказов о приеме на работу и зарплатных ведомостей.