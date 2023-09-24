Генпрокуратура и ЦБ выявили новую схему мошенничества
Генеральная прокуратура России и Центробанк обнаружили новый способ мошенничества с невыплаченными зарплатами при банкротстве компаний. Об этом сообщил источник «Российской газеты» в надзорном ведомстве.
По поручению генпрокурора Игоря Краснова в России устроили проверки фирм, которые выплачивали налоги по зарплате через комиссии по трудовым спорам. Некоторые руководители компаний стали создавать фиктивную задолженность. Затем они получали поддельные удостоверения комиссий по трудовым спорам и выводили деньги.
С августа 2022 года прокуратура проверила 28 фирм, которые использовали 840 поддельных документов на сумму 3,9 миллиарда рублей. В итоге возбудили 34 уголовных дела. Генпрокуратура продолжает расследование по данным фактам.
Ранее мошенники обманули жительницу Москвы на 15,4 миллиона рублей. Злоумышленников удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения.