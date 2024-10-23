Генеральный секретарь ООН Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС

Россиянам рассказали, как действовать во время цунами, подчеркнув, что после поступления сигнала тревоги у них будет лишь несколько минут для перемещения в безопасное место. Памятку опубликовали на сайте МЧС России.

В ведомстве предупредили, что необходимо сразу отреагировать после поступления сигнала об опасности цунами, используя каждую минуту, чтобы обезопасить себя и защитить окружающих людей.

«Вы можете располагать временем от нескольких минут до получаса и более, поэтому, если будете действовать спокойно и продуманно, сможете увеличить ваши шансы уберечься от воздействия цунами», –отметили в памятке.

Необходимо сразу покинуть помещение, отключив свет и газ. Лучше всего перебраться на возвышенность высотой 30-40 метров над уровнем моря или уехать на два или три километра от берега. Если не получится покинуть здание, то подняться на верхние этажи и закрыть двери с окнами.

Люди, оказавшиеся в воде, должны освободиться от обуви и намокшей воды, остерегаться крупных предметов и их обломков. При этом нужно попытаться зацепиться за плавающие предметы.

В МЧС ранее сообщили, что в России воздействию цунами подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под угрозой оказались 14 городов и несколько десятков населенных пунктов.