05 мая 2024, 10:14

Генеральную репетицию парада на Красной площади показали на видео

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Генеральная репетиция парада Победы в Москве началась 5 мая. Как сообщил корреспондент 360.ru Дмитрий Степанищев, на главной площади страны собрались жители и гости столицы, чтобы полюбоваться зрелищным шествием.

«Собираются зрители. Сотрудники ФСО стоят стеной, чтобы не было никаких прорывов. „Коробочки“ с солдатами уже выстроились», - отметил Степанищев.

На видео он показал строевые марши военных, исполняющих песни.

В параде Победы в Москве на Красной площади 9 Мая примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. Шествие стартует в 10:00 и продлится до полудня. Колонны будут двигаться по Звенигородскому шоссе к Баррикадной, по Триумфальной площади, вдоль Тверской, через Манежную к Красной площади. Часть дорог в центре столицы в это время перекроют.

Несколько зарубежных гостей посетят празднования в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На парад на Красной площади приедут президент Лаоса Тхонглун Сисулит и глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Еще одним гостем станет президент Таджикистана Эмомали Рахмон , он тоже отметит День Победы в Москве.

Военные Песни Видео Красная площадь Москва
05 мая 2024, 13:42
TikTok удалил более тысячи запрещенных в России материалов
Unsplash
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Социальная сеть TikTok с 2023 года удалила уже более одной тысячи запрещенных материалов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В прошлом году по требованию регулятора администрация TikTok удалила 659 запрещенных материалов, а в 2024 году - 211 интернет-страниц с противоправной информацией.

В рамках рабочего взаимодействия ведомства с администрацией иностранной соцсети TikTok удалил или заблокировал 80 материалов, содержащих суицидальный, пронаркотический контент и детскую порнографию. За 2024 год - 102 таких публикации.

В Роскомнадзоре напомнили, что в 2022 году администрация соцсети публично заявила о самостоятельной приостановке распространения нового контента и возможности ведения прямых трансляций на территории России.

Несколько дней назад сообщалось, что приложение TikTok стало полностью доступно для россиян. Однако позже пользователи обратили внимание, что снова не могут воспользоваться соцсетью.

Роскомнадзор Соцсети Россия TikTok
05 мая 2024, 13:31
Путин рассказал о роли священнослужителей в условиях вызовов
РИА «Новости»
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Православные священнослужители плодотворно работают ради уверенного развития и укрепления страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в пасхальном поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства поздравил христиан с праздником и отметил, что священнослужители всегда оставались с народом - как и сейчас, в сложное время. Путин также указал на работу христианских конфессий, которые сохраняют историческое, культурное и духовное наследие страны.

«Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин обменялся пасхальными подарками с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Президент прибыл в храм Христа Спасителя и посетил службу.

Праздники Кремль Православие Владимир Путин Патриарх Кирилл
05 мая 2024, 12:55
День математика учредили в России
Freepik
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Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День математика. Его будут отмечать 1 декабря, сообщили на сайте кабмина.

Правительство России учредило новый профессиональный праздник - День математика. Его будут отмечать 1 декабря, сообщили на сайте кабмина.

Распоряжение о празднике подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Новый профессиональный праздник - День математика - будет отмечаться зимой», - добавили в правительстве.

Министерству просвещения поручили в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативно-правовым актом. Праздничной датой предложили сделать 1 декабря по случаю дня рождения русского математика Николая Лобачевского.

Инициатором идеи стал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Идея впервые прозвучала на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики в ноябре 2023 года.

В начале апреля правительство учредило День работника электронной промышленности. Отмечать его будут в первое воскресенье октября.

Праздники Учителя Россия Михаил Мишустин
05 мая 2024, 12:09
Чубайса потребуют признать иноагентом
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Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев планирует обратиться в Минюст с требованием о признании бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса иноагентом. Политик подготовил соответствующий запрос, сообщило РИА «Новости».

По словам депутата, поводом для обращения в ведомство послужило открытие Центра российских исследований на средства Чубайса в Тель-Авивском университете.

«Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать», - отметил парламентарий.

Хамзаев уточнил, что Чубайс долго проработал в госаппарате, имея доступ к секретным сведениям, а также постоянно игнорировал вопросы, задаваемые обществом.

Депутат считает, что правоохранителям необходимо организовать проверку и выяснить, как Чубайс смог вывезти деньги из России, если он может финансировать сомнительные центры в Израиле.

Госдума РФ Депутаты Анатолий Чубайс Иноагенты

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