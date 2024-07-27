27 июля 2024, 16:58

Гендиректора Wildberries предупредили о риске потерять бизнес

РИА «Новости»
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Из-за слияния Wildberries с Russ основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рискует потерять компанию. Об этом в своем Telegram-канале заявил совладелец и президент DNS Дмитрий Алексеев.

Он назвал слияние Wildberries с Russ беспрецедентной ситуацией и допустил, что это решение вызовет ряд проблем. Эксперт предположил, что Бакальчук может потерять контроль над маркетплейсом, у нее останутся лишь права на сайт и торговые знаки. По его словам, совместной компании ООО РБВ принадлежат 65% Wildberries, а 35% - дочерней структуре Russ.

Ранее адвокат Анастасия Душаева сообщила, что муж Бакальчук имеет право на половину активов компании. Она подчеркнула, что при разводе совместно нажитое имущество делится пополам в случае отсутствия брачного договора. Подробно о скандале вокруг Wildberries сообщал сайт kp.ru.

Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
27 июля 2024, 15:55
Володин рассказал о 10 вступающих в силу в августе законах
РИА «Новости»
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С 1 августа в России в силу вступают в силу 10 законов. Подробно о нововведениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В августе россияне смогут не выходя из дома получить необходимые данные о выполнении запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг. В онлайн-режиме начнут предоставлять и информацию о результатах оказания мер соцподдержки.

Также вступит в силу закон, согласно которому банки и микрофинансовые организации обяжут делать и хранить записи разговоров о возврате просроченных задолженностей.

Председатель ГД добавил, что еще одним важным нововведением станут изменения в правилах о единой выплате на детей. Если россиянин подаст заявление по временной прописке или фактическому проживанию, то проверка установит, где живут заявитель и дети.

Ранее Володин призвал усовершенствовать законодательство для более эффективного контроля за миграцией. По его словам, это направление работы является приоритетным.

Законы Госдума РФ
27 июля 2024, 11:02
Полиции поставили задачу «осветлить» Подмосковье от иностранцев
РИА «Новости»
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Приоритетной задачей правоохранителей в Подмосковье стало «осветление» региона от мигрантов. Об этом заявил глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков, его процитировал представитель полиции в звании подполковника. Видеозапись с коллегии опубликовал в своем Telegram-канале глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

По словам подполковника, необходимо «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами». Представитель полиции рассказал о состоявшемся 22 июля заседании с участием Паукова, где тот указал на важность борьбы с преступлениями со стороны иностранцев. Глава подмосковного главка МВД отметил, что «данное направление» находится на контроле у президента Владимира Путина и главы МВД Владимира Колокольцева «Это основная задача, главная задача полиции, которая поставлена на следующее полугодие», - подчеркнул представитель полиции на коллегии.

Меры для иностранных граждан, нарушающих российское законодательство, будут ужесточаться, объяснил он.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин предложил создать условия для замещения гастарбайтеров. Он рекомендовал проанализировать количество трудовых мигрантов и изучить реальные потребности экономики в них.

Мигранты МВД РФ Полиция Долгопрудный
27 июля 2024, 10:03
Госконтроль за нотариусами предложили ужесточить в России
РИА «Новости»
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Министр юстиции Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате», который направлен на усиление контроля над работой нотариусов. Об этом чиновник сообщил на заседании в Совфеде.

Согласно документу, предлагается ввести единую проверку правил делопроизводства и профессиональной деятельности специальными комиссиями. Минюст также намерен повысить требования к нотариусам. Им надо будет иметь юридическое образование по формуле «бакалавриат плюс магистратура» или специалитет.

Также планируется изменить систему допуска в профессию с помощью единых госкомиссий. Они будут отвечать за процедуру, начиная от стажировки, заканчивая конкурсами. Чуйченко предложил поднять предельный возраст нотариусов до 80 лет, сообщил сайт kp.ru.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский ранее прокомментировал идею о взыскании долгов по жилищно-коммунальным услугам через нотариусов. По его словам, мера сократит время взыскания.

Совет Федерации РФ Россия
27 июля 2024, 05:43
Интересное письмо. Юрист предупредил о новой удочке мошенников для жертв
Freepik
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Аферисты придумали схему по привлечению россиян с письмом с иностранного номера. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

«Что самое главное для мошенников? Заставить потенциальную жертву с ними взаимодействовать. Их задача - „зайти“ на первый контакт, чтобы заинтересовать человека. А для этого все средства хороши», - объяснил он.

В начале такого письма мошенники пишут о скором приезде в город к потенциальной жертве. Далее «иностранец» жалуется, что не может связаться с получателем и прикрепляет ссылку своего якобы нового аккаунта.

Злоумышленники рассчитывают, что человеку станет интересно, кто хочет с ним встретится, поэтому он перейдет по прикрепленной ссылке. После перехода у мошенников может появиться доступ к личным данным получателя.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил на заседании ШОС, что в России ужесточат ответственность за киберпреступления. Он отметил, что по предложению Генпрокуратуры депутаты ГД рассматривают закон о криминализации незаконного оборота баз персональных данных.

Мошенничество Россия

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