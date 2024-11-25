25 ноября 2024, 09:51

Гендиректор «Яковлева» и управляющий директор «Туполева» покинули свои посты

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Объединенная авиастроительная корпорация объявила о кадровых изменениях в руководстве управления гражданскими программами. Оставляют свои должности Андрей Богинский — генеральный директор ПАО «Яковлев» и Константин Тимофеев — управляющий директор АО «Туполев».

Объединенная авиастроительная корпорация объявила о кадровых изменениях в руководстве управления гражданскими программами. Оставляют свои должности Андрей Богинский - генеральный директор ПАО «Яковлев» и Константин Тимофеев - управляющий директор АО «Туполев».

«Функции управления деятельностью ПАО „Яковлев“ будет выполнять непосредственно генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании „Яковлев“», - отметили в пресс-службе ОАК.

Передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сосредоточить все ресурсы корпорации на решении конкретных задач, связанных с сертификацией и запуском серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров.

Ранее полномочия единоличного исполнительного органа АО «Туполев» были переданы в Объединенную авиастроительную корпорацию. Руководить деятельностью компании будет заместитель генерального директора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев, который также займет должность управляющего директора «Туполева».

Как сообщил источник «Коммерсанта» в авиационной отрасли, Богинский был уволен по решению премьер-министра Михаила Мишустина из-за неудовлетворительных результатов программы развития гражданской авиации. Другой источник предположил, что причиной отставки может быть переход Богинского на работу в правительство.

Ранее Центробанк объявил об уходе зампреда Ольге Скоробогатовой. В ЦБ ее считают одним из главных создателей множества значимых инновационных проектов на российском финансовом рынке. Скоробогатова стала драйвером развития платежных и финансовых технологий в Банке России.

Авиация Отставки Работа
25 ноября 2024, 10:05
Более 500 человек застряли в аэропорту Норильске из-за метели
Freepik
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Более 500 человек не могут улететь из Норильска из-за непогоды. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В международном аэропорту Норильск имени Николая Николаевича Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (метель) ограничен прием и вылет воздушных судов», - заявили в пресс-службе.

По информации прокуратуры, из-за сложных погодных условий задержаны рейсы в Москву, Новосибирск, Красноярск и Сочи.

Похожая ситуация произошла в трех московских аэропортах 21 ноября. В Шереметьеве, Домодедове и Внукове перенесли время вылета и прилета некоторых самолетов. В этот день столицу и Подмосковье накрыл шквалистый ветер с дождем.

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов ранее отмечал, что пассажир может вернуть деньги при задержке рейса в отдельном случае - если самолет не прилетел вовремя по вине перевозчика.

Туризм Самолеты Погода
25 ноября 2024, 05:23
Названа продолжительность самого короткого светового дня в России
РИА «Новости»
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В России самым коротким световым днем станет 21 декабря, продолжительность которого составит шесть часов 59 минут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, будет максимальной, а продолжительность дня - минимальной», - уточнили в планетарии.

В начале декабря на широте Москвы светлое время суток будет длиться семь часов 27 минут, но 21 числа его длина сократится до минимальных в этом году цифр - шесть часов 59 минут. После этого световой день еще немного увеличится - до семи часов 6,5 минуты к Новому году.

В планетарии пояснили, что Солнце будет находиться в созвездии Змееносца до 17 декабря. После этого перейдет в созвездие Стрельца и его полуденная высоте будет около 10 градусов, что в целом характерно для Северного полушария в это время года.

Ранее астрофизик Игорь Чашей рассказал о небольшом затишье на поверхности Солнца, а его коллега Натан Эйсмонт заявил о снижении пика магнитных бурь в ближайшие годы.

Планета Марс Солнце Москва
24 ноября 2024, 12:17
Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества
РИА «Новости»
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В 2024 году самыми распространенными видами мошенничества стали звонок от якобы ФСБ, МВД и прочих ведомств, схема Fake Boss и взлом аккаунта на «Госуслугах». Об этом РИА «Новости» сообщил глава департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

«В основном в 2024 году появились три основных сценария. Первый - звонок от ведомств: МВД и ФСБ или ЦБ, схема Fake Boss - когда с жертвой связываются от имени руководителя, а также взлом аккаунта жертвы на „Госуслугах“. После есть разные варианты развития событий в этих сценариях», - сказал он.

Велигодский добавил, что около 40% мошеннических практик на сегодняшний день проходят через «Госуслуги». Мошенники также нашли способ трансформировать схему: пострадавшему отсылают письмо с предупреждением о взломе и просят перезвонить, после чего аферисты под видом службы безопасности начинают «работать» с жертвой.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram.

Мошенничество Сбербанк Госуслуги
23 ноября 2024, 21:24
Подавшие на развод супруги начали раздел имущества с вибратора и танчиков
Unsplash
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Вибратор и игрушечные танки внесли в список совместно нажитого имущества подавшие документы на развод супруги из Красноярска Юрий и Татьяна. Внимание на необычный список обратил внимание Telegram-канал Baza.

Авторы выяснили, что пара развелась после 14 лет брака по инициативе Татьяны. По совету адвокатов они подготовили список имущества для последующей дележки. В него попал силиконовый вибратор с восемью скоростями и радиоуправляемые танки для интерактивных боев со шлемом стоимостью 150 тысяч рублей.

Среди других пунктов оказался разваливающийся книжный шкаф. Деформированная Юрием при установке посудомойка и не подлежащая ремонту тумба под телевизор с пробитой столешницей и отваливающейся левой дверцей.

Получившие список адвокаты, сдержав смех, посоветовали паре начать с квартиры или машины. Сначала супруги договорились: женщина оставила себе квартиру, а ее супруг получал участок с недостроенным домом, машину и 500 тысяч рублей общих накоплений.

Но после Татьяна передумала и решила, что недостроенный дом - это хорошая недвижимость и подала на супруга в суд.

В минувшую пятницу, 22 ноября, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее муж политический консультант Даниэль Холефляйш объявили о разводе после 17 лет брака. У пары осталась двое дочерей 2011 и 2015 годов рождения. Планирует глава МИД Германии делить имущество с бывшим супругом неизвестно.

Суд Россия Громкие разводы Недвижимость Брак

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