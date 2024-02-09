09 февраля 2024, 23:33

Гендиректор «Самолета» Елистратов покинет свой пост

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Новым генеральным директором девелопера «Самолет» станет Андрей Иваненко, Антон Елистратов покидает свой пост. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram-канале, который он также планирует передать новому руководителю.

Новым генеральным директором девелопера «Самолет» станет Андрей Иваненко, Антон Елистратов покидает свой пост. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram-канале , который он также планирует передать новому руководителю.

«С понедельника 12 февраля я ухожу с поста генерального директора. Ухожу по-хорошему, оставляя компанию в хороших руках и в прекрасном состоянии», - написал Елистратов.

Он отметил, что остается членом совета директоров и акционером компании. Также Елистратов планирует передать новому директору аккаунт в Telegram, так как считает его корпоративным блогом.

Елистратов руководил компанией с ноября 2019 года. «Самолет» является одним из крупнейших застройщиков жилья в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах.

В России появится реестр решений с использованием технологий ИИ в градостроительной деятельности. Это поможет оценить уровень проникновения нейросети в бизнес-процессы компаний, выявить передовые практики и белые пятна отрасли.

Строительство Россия Москва
09 февраля 2024, 23:05
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили торт на китайский Новый год
Freepik
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Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Поздравила Катюшу с китайским Новым годом! Наше розовое счастье - Катюша - получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона», - отметила женщина.

Помимо этого, Акулова поздравила людей, которые празднуют Новый год по лунному календарю. Она пожелала радости, счастья, благополучия, любви и незабываемых впечатлений Ранее Светлана Акулова рассказала, как панда Катюша научилась пользоваться шестым псевдопальцем - уникальным приспособлением у гигантских панд. По словам гендиректора зоопарка, это дает животным возможность с легкостью и точностью захватывать даже тонкие ветки и листья бамбука. Панда научилась этому навыку у матери Диндин, которая постоянно воспитывает детеныша.

Животные Зоопарки Новый год Счастье Москва
09 февраля 2024, 21:32
Студенты в Казани покинули зал во время лекции Мизулиной
РИА «Новости»
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Студенты Казанского федерального университета покинули аудиторию во время лекции главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Видео из зала опубликовало издание «Гроза»*.

На кадрах видно, что во время выступления Мизулиной несколько студентов встают и выходят из зала.

Во время лекции развернулась дискуссия вокруг деятельности Мизулиной. Некоторые студенты спорили с главой Лиги, а один из участников диалога упрекнул ее в том, что из-за «доносов» многие известные личности покинули Россию.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что в организацию может обратиться каждый. Все заявления направляются в полицию, а затем проводится экспертиза.

Власти Евросоюза внесли Екатерину Мизулину и Лигу безопасного интернета в санкционный список. Мизулина отреагировала на это короткой фразой: «Служу России!» * признано в РФ иностранным агентом.

Казань Россия Студенты Екатерина Мизулина
09 февраля 2024, 21:02
Сервис Duolingo проверят на пропаганду ЛГБТ
Pxhere
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проверит сервис для изучения языков Duolingo. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что приложение проверят на предмет пропаганды ЛГБТ*. Сибирские правозащитники заявили, что получили жалобу на сервис от родителей школьников. Приложение якобы предлагало учащимся повторить предложения, содержание которых отражает пропаганду нетрадиционных отношений.

«Бен и Питер любят друг друга. Они геи», - привели пример авторы материала.

В Роскомнадзоре отметили, что к ним не поступало обращение от этих активистов.

Ранее в Нижегородской области арестовали девушку из-за сережек в виде лягушек с радугой. Суд увидел в бижутерии демонстрацию запрещенной символики. Позже защита россиянки обжаловала решение инстанции.

* Запрещенное в России экстремистское движение

Роскомнадзор ЛГБТ
09 февраля 2024, 19:28
«Потрясающе». Американский сенатор высоко оценил интервью Путина Карлсону
РИА «Новости»
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Американский сенатор от штата Огайо Дэвид Вэнс похвалил интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Парламентарий поделился впечатлениями в социальной сети Х.

Политик не только прокомментировал беседу, но и прикрепил к своему посту ссылку на интервью.

«Только что посмотрел это. Потрясающе», - написал Дэвид Вэнс.

Интервью российского лидера американскому журналисту появилось на сайте Карлсона ночью 9 февраля. Позже пресс-служба Кремля обнародовала полный текст беседы на русском языке.

Во время интервью Путин и Карлсон затронули важные темы - от украинского конфликта до искусственного интеллекта. Американские журналисты признали, что беседой руководил президент. Он чувствовал себя настолько комфортно, что даже шутил над Карлсоном.

Аргентинский политолог Алехандро Пачилья поделился мнением, что Путин в ходе интервью показал всему миру другую точку зрения на украинский кризис. Эксперт надеется, что жители США, Канады и Европы услышат беседу без цензуры.

США Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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