Гендиректор Московского зоопарка рассказала о русском характере панды Катюши

Акулова отметила, что медвежонок обладает исключительной харизмой.

«Катюша - это невероятно харизматичная малышка со своим характером, таким московским, русским характером», - сказала она.

Руководитель зоопарка отметила, что процесс обучения панды вызывает огромный интерес у публики, наблюдающей за Катюшей в соцсетях. Она также порадовалась тому, что сотрудники столичного зоосада могут уделять много времени изучению редкой гигантской панды.

«Наше преимущество в том, что нас никто не торопит, нас не заставляют быстрее выставить животное напоказ», - подчеркнула Акулова.

Сегодня днем мама-панда Диндин сама вытащила Катюшу в большой вольер. Она схватила медвежонка за спинку и уволокла детеныша с его любимой лестницы.