ГД приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков

Госдума в окончательном чтении приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Ставки составят от 13% до 22%. Информацию опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Для большинства россиян ставка НДФЛ не изменится. Доходы до 2,4 миллиона рублей будут так же облагаться 13%. Прибыль от 2,4 до пяти миллионов рублей - по ставке 15%, от пяти до 20 миллионов - 18%. А уже от доход 20 до 50 миллионов рублей будет облагаться 22%.

Как говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, все дополнительные доходы после введения прогрессивной шкалы НДФЛ направят в федеральный бюджет и пойдут на поддержку семей с детьми, пенсионеров и других наиболее нуждающихся групп населения.

«Увеличатся вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дорог, в развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий», - подчеркивал Володин.

Накануне Госдума приняла во втором чтении проект закона о турналоге. Если его примут, то в 2025 году максимальная ставка туристического налога составит 1% от стоимости гостиничных услуг.