20 февраля 2024, 13:00

ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

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Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов, одобрили в первом чтении. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Инициатива будет включать запрет на размещение рекламы на любых платформах, в том числе в блогах, соцсетях и сайтах иностранных агентов.

«Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», - указал председатель ГД.

По его словам, в 2023 году на ресурсах иноагентов рекламные объявления разместили более 200 физических и юридических лиц. Володин рассказал, что часть полученных денег блогеры направили ВСУ.

«Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан», - заключил спикер Госдумы.

Ранее Володин сообщил, что проект закона о рекламе рассмотрят в приоритетном порядке. Блогеров, которые поливают грязью Россию, необходимо лишить всех источников заработка в стране, добавил он.

Законы Госдума РФ Иноагенты
20 февраля 2024, 04:41
В Совфеде обсудили введение уголовной ответственности за саботаж в период СВО
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В Совете Федерации России предоставили закон о введении в государстве уголовной ответственности за саботаж, совершенный во время специальной военной операции. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Как отметила член комитета Совфеда по конституционному законодательству Ольга Ковитиди, из-за проведения спецоперации зарубежные спецслужбы предпринимают большое количество попыток помешать российской стороне не только на поле боя, но и среди мирных граждан.

Для борьбы с этим она предложила ввести в Уголовный кодекс страны понятие саботажа. Под ним будет подразумеваться умышленное скрытое противодействие государственной политике и управлению, которое причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Ковитиди отметила, что нужна четкая формулировка для внесения законопроекта в УК России, поэтому его пока не направили в Государственную думу.

Ранее в письме Госинспекции труда по Нижегородской области заявили, что сотрудников, раскрывших размер своих зарплат, могут уволить и привлечь к дисциплинарной ответственности. Наказание последует, если запрет на разглашение заработной платы есть в договоре, который работник подписал.

Совет Федерации РФ Законы Россия
19 февраля 2024, 18:58
Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тысячи обращений бизнесменов за год
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Столичные предприниматели около 2,5 тысячи раз обратились к справочно-интерактивному сервису «Торговый сбор Москва» в 2023 году. Об этом сообщила глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Сервис „Торговый сбор Москва“ в мессенджере „Телеграм“ заработал в конце 2022 года. Он создан для помощи бизнесу, повышения финансовой грамотности предпринимателей и снижения количества налоговых правонарушений», - уточнила она.

По словам руководителя департамента, с начала года служба уже получила свыше 700 обращений.

Сервис, разработанный совместно с Госинспекцией по недвижимости, помогает узнать о новых объектах обложения торговым сбором или нахождении его в списке неплательщиков, а также рассчитать ставки и уточнить законодательные нормы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке самозанятых. Их число в 2023 году выросло на 329 тысяч человек.

Бизнес Москва
19 февраля 2024, 18:14
Таблички «Последнего адреса» продолжат демонтировать в Москве
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С фасадов домов продолжат убирать таблички с именами репрессированных в первой половине XX века москвичей. Об этом сообщил депутат Московской городской Думы Максим Круглов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что получил ответ из столичной мэрии на просьбу вернуть мемориальные доски на место.

«Если коротко, таблички продолжат демонтировать, так как они „не увековечивают память выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры“», - пояснил политик.

Он также назвал большой трагедией для страны отсутствие общественно-политической оценки сталинского периода. Помимо этого, Круглов пообещал продолжить борьбу за акцию «Последний адрес».

Ранее депутат заявлял о полученных отписках от правоохранительных органов и властей столицы в ответ на запросы по поводу причин демонтажа табличек. По его словам, такая ситуация не соответствует концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Депутаты Москва
19 февраля 2024, 16:32
Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале
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Россиян в конце февраля ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества. Об этом напомнил Роструд.

Сотрудники с пятидневной рабочей неделей будут трудиться с 19 по 22 февраля. В пятницу их ждет государственный выходной. Таким образом, россияне отдохнут в течение трех дней - с 23 по 25 февраля.

«К тому же 22 февраля является предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня сокращается на один час», - добавили в Роструде.

Там объяснили, что при шестидневной рабочей неделе суббота станет выходным днем.

Аналитики ранее провели опрос и выяснили, что 34% россиян планируют трудиться в праздники 23 Февраля и 8 Марта. В прошлом году без выходных в эти дни остались 54% сотрудников. Среди причин выхода на работу - желание получить дополнительные деньги и график, который не зависит от праздничных дат.

Праздники Работа 23 февраля

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