18 сентября 2024, 12:35

ГД подготовит изменения, связанные с вопросами знания русского языка мигрантами

РИА «Новости»
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Комиссия Госдумы по миграционной политике начала работать над изменением законопроекта, связанного с вопросами знания мигрантами русского языка, их образования и социальной адаптации. Об этом заявила депутат Ирина Яровая, ее слова привело РИА «Новости».

По словам вице-спикера Госдумы, для депутатов в приоритете безопасность, защита законных прав и интересов граждан России.

«Поэтому мы готовим изменения в законодательство, связанные с вопросами знания русского языка, образования и социальной адаптации, которые будут нами представлены уже в самое ближайшее время, на следующем заседании комиссии», - отметила Яровая.

Ранее Минобрнауки поддержало предложение включить в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов устную часть. Для реализации идеи необходимо внедрить юридические правки, добавил замминистра Константин Могилевский. Кроме того, стало известно, что Минпросвещения посоветовало российским школам и дошкольным учреждениям ограничить число детей мигрантов в классах до трех.

Мигранты Законы Госдума РФ
18 сентября 2024, 04:39
Сбер запустит оплату товаров 18+ по биометрии вместо паспорта
Freepik
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Сбербанк вместе с Единой биометрической системой (ЕБС) работает над запуском механизма, позволяющего оплачивать товары с маркировкой 18+ по биометрии клиента вместо предъявления паспорта. Об этом сообщил РБК.

Как заявил директор дивизиона «Биометрия» Сбера Олег Евсеев, пользователь ЕБС сможет подтвердить свой совершеннолетний возраст, даже если его счет будет привязан к другому банку.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что банк начал применять систему автоматического принятия решений для проектного финансирования застройщиков. Впервые это запустили в конце прошлого года. Теперь пользователи могут отправить заявку в личном кабинете и быстро получить консультацию по кредиту.

Сбербанк вместе с Единой биометрической системой (ЕБС) работает над запуском механизма, позволяющего оплачивать товары с маркировкой 18 по биометрии клиента вместо предъявления паспорта. Об этом сообщил РБК.

Паспорта Сбербанк
17 сентября 2024, 23:25
«Влияют на неокрепшие умы». С детьми призвали работать усиленнее после ЧП в Челябинске
РИА «Новости»
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Родители и педагоги в школах должны вместе следить за тем, чем занимаются и чем интересуются дети, рассказал 360.ru заслуженный спасатель России Алексей Дударев. Он объяснил, что так можно предотвратить случаи, подобные нападению на школьников в Челябинске.

Собеседник 360.ru отметил, что пока в истории с нападением на учеников челябинской школы больше вопросов, чем ответов. Однако в любом случае с детьми надо работать плотнее.

«Надо в первую голову смотреть, чем дети заняты, чем они интересуются - это совместная работа как родителей, так и школы, потому что очень много времени ребенок проводит в школе. Причем он проводит [время] со своими сверстниками, со своими одноклассниками, преподавателями. И там тоже должна идти определенная воспитательная работа», - отметил Дударев.

По его словам, детей в интернете вовлекают во всевозможные авантюры, а начинается все с довольно безобидных «заданий».

«Потихоньку ребят обучают тому, чтобы они делали провокационные вещи. Ну, а потом получаем такие результаты, когда посторонние люди влияют на неокрепшие умы через игры, через аккаунты всевозможные, через общение в соцсетях. Ну и, соответственно, получаем вот такие грустные истории», - объяснил ситуацию заслуженный спасатель России.

Днем 16 сентября подросток пронес молоток в челябинскую школу и набросился на учеников и преподавателя. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что причиной такого поведения мог стать очередной суицидальный квест.

Дети Интернет Школы
17 сентября 2024, 19:54
Цифровые ассистенты: как новые технологии повышают эффективность работы компаний
Автор фото Евгения Литвякова
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17 сентября в Москве состоялось заседание на тему «ИИ в помощь: от финансовых технологий и бизнеса до социальной поддержки», которое провела АМР в Центре международной торговли.

«Мы давно шли к созданию корпоративного приложения, в котором каждый сотрудник мог бы пользоваться цифровыми сервисами с помощью телефона или компьютера, чтобы оно было безопасным и удобным. Итогом стало создание платформы «СуперНика». Затем мы добавили еще сервисы для наших руководителей - «Школа мастера» и «Школа линейного руководителя». Для обучения используются чат-боты и речевые тренажеры на основе ИИ. Это помогает в комплексе отрабатывать софт-скиллы в удобном формате», - отметил Василий Корнейчук. Однако, при всей эффективности и наблюдающемся положительном эффекте использования ИИ, нужно не забывать о безопасности применения новых технологий - подчеркнул инвестиционный директор венчурного фонда «Восход» (ключевой инвестор «Интеррос») Егор Назаров.

Тема развития ИИ как никогда актуальна: сегодня новые технологии охватывают многие сферы деятельности и все то, что окружает каждого из нас. ИИ применяется при записи к врачу, помогает нам в работе или даже позволяет заменить поход в театр. Но так ли на самом деле эффективен ИИ и какое будущее у новых технологий в России? Эксперты комиссии по развитию цифровых финансовых технологий поделились своим мнением и опытом. Среди них - генеральный директор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов. «Очень важно в тематике ИИ, которая интенсивно шагает по стране в течение последних 4 лет, собираться и обсуждать существующие вопросы. В вопросе рисков и безопасности очень важно, чтобы продукт для клиента был безопасным несмотря на то, что при этом он может быть лишен каких-то важных функций. Поэтому важно, чтобы две школы - ИБ (информационная безопасность) и ИТ - не были подчинены друг другу. Должны идти поэтапно, между собой вырабатывая определенные паттерны, чтобы конечный продукт был безопасным. Ну и само собой, необходимо ввести внутренние разработки, которые как раз и заместят базовые уровни, которые для нас пока являются «черным ящиком», - прокомментировал Егор Назаров. «Преимущества применения ИИ всем очевидны: это быстрее и дешевле, так как у операторов, которые разрабатывают технологию на базе искусственного комплекта, есть огромный массив бесконечных данных. Эти данные можно использовать для повышения эффективности деятельности предприятия и обучения, к примеру, 100 тысяч сотрудников, при этом не увеличивая штат. Также можно создавать персональных ассистентов, которые будут общаться с твоей огромной базой клиентов. Однако, есть и риски. В первую очередь, это защита персональных данных. Сегодня этому вопросу посвящено много времени, и мы пришли к выводу, что, во-первых, нужно здесь основываться на этике. Во-вторых, нужно постепенно начинать регулирование, но оно должно быть мягким. То есть рынок сам должен подсказать, как это сделать, и сделать это так, чтобы не ограничить развитие технологий, а наоборот помочь, но при этом защитить от каких-то вопросов, которые возникают в использовании технологий», - подчеркнул Максим Трофимов. Сегодня ИИ активно применяются в крупных Российских компаниях. Как, например, в «Норникеле». Как отметил старший менеджер/ИТ бизнес-партнер блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» Василий Корнейчук, для обучения сотрудников активно применяются ИИ. В ходе заседания обсудили будущее ИИ. Новые технологии сегодня активно применяются и в искусстве. Яркий пример - выставка «Великолепный Эрмитаж». Это мультимедийный проект - цифровая экспозиция, созданная с помощью передовых технологий: 3-D-мэппинга, AV - инсталляций, голограмм и ИИ. Как отметила один из создателей выставки Екатерина Галанова, чудеса технологий позволяет увидеть знаменитые интерьеры, шедевры живописи, скульптур далеко за пределами Санкт-Петербурга.

Дети Интернет Школы
17 сентября 2024, 11:17
Названы города с самыми высокими средними зарплатами
РИА «Новости»
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Самые высокие средние зарплаты россиянам предлагают в Москве и Екатеринбурге. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные исследования «Авито Работа».

«В целом по России средняя предлагаемая зарплата составила 67,2 тысячи рублей, это на 9% больше, чем летом прошлого года», - уточнили авторы материала.

По данным исследования, самую высокую среднюю зарплату в России - 78,2 тысячи рублей - предлагают новым соискателям в Москве. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

На втором месте по уровню средних зарплат оказался Санкт-Петербург. Здесь средняя зарплата составляет 70,6 тысячи рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург. В этом городе новым специалистам летом предлагали 68,3 тысячи рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

В лидеры городов с высокими зарплатами также вошли Казань, Новосибирск и Краснодар.

Сейчас самыми востребованными в России остаются профессии в области экологии и IT , отмечала ранее карьерный консультант Оксана Семенова. Экологи могут рассчитывать на зарплату в 300 тысяч рублей, а программистам, разработчикам веб-сайтов и экспертам по кибербезопасности готовы платить 350–400 тысяч рублей в месяц.

Исследования Санкт-Петербург Краснодар Казань Россия Работа Екатеринбург Зарплаты Москва

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