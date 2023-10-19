«Газпром» станет крупнейшим поставщиком газа в КНР после запуска «Силы Сибири»

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По данным компании, на сегодняшний день в восточной части России сформировали комплекс инфраструктуры, состоящий из объектов добычи, транспортировки и переработки газа. Его связующим звеном стал газопровод «Сила Сибири». Поставки ресурса по трубопроводу идут в Китай стабильно, что характеризует «Газпром» как ответственного поставщика.

«В скором времени „Сила Сибири“ выйдет на полную мощность, и тогда „Газпром“ станет крупнейшим поставщиком газа в Китай», - указали в компании.

Холдинг продолжает работать над проектированием инфраструктуры проекта поставок газа в КНР по «дальневосточному» маршруту. Компания обсуждает план поставок 50 миллиардов кубометров газа в Китай через Монголию.

В начале октября президент России Владимир Путин принял участие в церемонии старта поставок газа из РФ. К главе государства присоединились коллеги из Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев.