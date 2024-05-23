23 мая 2024, 23:06

Гарантия многодетности. Выплаты молодым матерям сочли хорошим подспорьем

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В России предложили ввести единовременную выплату в 200 тысяч рублей молодым матерям при рождении первого ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой поддержала инициативу и назвала меру хорошим подспорьем для будущих родителей.

«Искренне рассчитываю, что данный законопроект примут, потому что нам нужно сделать все для того, чтобы наши женщины становились мамами как можно раньше. Это дает гарантию того, что семья станет многодетной», - подчеркнула она.

Волынец заметила, что никакие стимулирующие инициативы не помогут родить, если детородный период женщины подходит к концу.

«Чтобы было больше детей, нужно, чтобы она начала рожать в более раннем возрасте. А не как сейчас некоторые к 40 годам выходят замуж и думают, почему же у них не получается ничего с детьми», - пояснила детский омбудсмен Татарстана.

Выплату в 200 тысяч она сочла хорошим подспорьем при условии, что все остальные дотации сохранятся, в том числе материнский капитал и пособия по беременности и родам.

«Мне кажется, это очень ценное предложение. Сейчас много разных инициатив, но эта привлекает особое внимание тем, что помогает женщинам решиться на рождение ребенка. И конечно, есть надежда на то, что это поддержат», - сказала собеседница 360.ru.

Законопроект о выплате в 200 тысяч рублей россиянкам, родившим до 25 лет, планирует внести в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. Авторы инициативы подчеркнули, что материальное положение матерей при этом не должно иметь значения.

Дети Выплаты в России Семья Женщины Депутаты Россия
23 мая 2024, 21:12
Названы имена самых богатых наследников российских бизнесменов
РИА «Новости»
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Богатства крупных российских предпринимателей по наследству достанутся их детям. Редакция российского журнала Forbes составила рейтинг наследников миллиардеров. В список вошли 46 человек, которые в будущем получат в общей сложности 263 миллиарда долларов.

Лидером списка уже много лет остается Юсуф Алекперов - единственный сын крупнейшего акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова, который оставит наследнику 28,6 миллиарда долларов. При этом сын предпринимателя уже сейчас достаточно обеспеченный человек. Общая сумма его состояния приблизилась к 200 миллионам в американской валюте.

Второе место разделили между собой старшая дочь Виктория и младший сын совладельца компаний «Сибур» и «Новатэк» Леонида Михельсона. Каждый из них получит по 13,7 миллиарда долларов.

Замкнули тройку дочь и сын основателя «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко с результатом по 10,55 миллиарда долларов на каждого.

В первую пятерку вошли наследники владельца группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина (8,85 миллиарда долларов каждому из двух сыновей и дочери), а также две дочери и сын еще одного совладельца «Сибура» и Новатэк Геннадия Тимченко (7,8 миллиарда долларов каждому).

В этом году из рейтинга пропали наследники основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова и крупнейшего акционера «Альфа-Групп» и LetterOne Михаила Фридмана.

Освободившиеся места заняли двое детей владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина (с результатом 3,45 миллиарда долларов на каждого, и сын основателя Трубной Металлургической Компании и «Группы Синара» Дмитрия Пумпянского с наследством в 3,3 миллиарда долларов.

Живущая в США внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко начала встречаться с наследником одной из самых богатых семей США Максом Лернером. Его дедушка основатель банковской корпорации MBNA Corporation. Состояние семьи составляет 1,2 миллиарда долларов.

Дети Семья Рейтинги Бизнес Forbes Деньги
23 мая 2024, 18:44
Выбор качественного топлива — советы специалистов
РИА «Новости»
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Отслеживание качества бензина на сегодняшний день остается одним из приоритетных направлений работы в энергетической отрасли. На пути от нефтеперерабатывающего завода до АЗС для этого внедряют непрерывный автоматизированный мониторинг ключевых показателей. Какие компоненты входят в состав действительно качественного бензина, объяснили эксперты отраслевого журнала «Энергия+».

В качестве примера специалисты привели бензин и дизельное топливо производства Московского НПЗ - оно полностью соответствуют требованиям высокого экологического класса Евро-5 с минимальным содержанием серы.

Также эксперты рассказали и о компонентах, которых категорически не должно быть в баке. К таким отнесли железо и марганец. Дело в том, что при накоплении в двигателе эти твердые примеси выводят из строя поршневую группу.

В начале XX века в топливо добавляли свинцовые присадки, чтобы повысить его октановое число, но вскоре от этого решили отказаться из-за чрезвычайно вредности свинца для людей. На сегодняшний день присутствие этого металла запрещено во всех видах топлива.

В среднем в бензине содержится 16% водорода. При впрыскивании этого газа в камеру сгорания, он заполняет весь ее объем и инициирует цепную реакцию. В итоге вся топливная смесь воспламеняется одновременно, а эффективность работы двигателя повышается.

До 15% в объеме бензина могут занимать различные присадки, который помогают двигателю быть более приемистым, плюс продлевают его ресурс. Как правило, бензин с большой долей присадок можно встретить на заправках как брендированный продукт, отметили специалисты.

По их оценке, присадок на сегодняшний день насчитается свыше 20 типов. Среди них есть повышающие значение октанового числа. Это важно, чтобы сделать бензин более стойким к детонации.

Есть «моющие» присадки, которые очищают инжектор и топливную систему автомобиля. Также можно выделить абсорбирующие компоненты, удаляющие из топлива влагу - она мешает его равномерному сгоранию, а в морозную погоду рискует превратиться в лед, тогда автомобиль попросту не получится завести.

Существуют и универсальные присадки, объединяют полезные свойства трех предыдущих типов, добавили эксперты журнала.

Отдельное внимание специалисты уделили вопросу содержания серы в топливе. Ее присутствие в нем, по их словам, допустимо только в самом минимальном количестве.

При сгорании серы образуются сернистые газы, которые разрушают металл и загрязняют атмосферу. Кроме того, избыток серы может привести к поломке систем нейтрализации вредных выбросов у современных автомобилей. Авторы статьи отмечают, что в качественных современных видах топлива содержание серы сведено к минимуму - в России, согласно Техрегламенту Таможенного союза, ее количество не может превышать 0,001%. Например, бензин и дизельное топливо производства Московского НПЗ полностью соответствуют требованиям высокого экологического класса Евро-5 с минимальным содержанием серы.

Среди того, что категорически не должно быть в баке специалисты выделяют железо и марганец. Накапливаясь в двигателе, эти твердые примеси выводят из строя поршневую группу. В начале XX века в топливо добавляли свинцовые присадки для повышения его октанового числа, но вскоре от них отказались: свинец чрезвычайно вреден для людей, он накапливается в организме и не выводится. Поэтому присутствие этого металла сегодня запрещено во всех видах топлива.

По оценке экспертов, сейчас в отрасли качеству бензина уделяется пристальное внимание. На пути от НПЗ до АЗС внедряется непрерывный автоматизированный мониторинг показателей качества. Подобные системы способны ежесуточно отслеживать и обрабатывать более 15 миллионов параметров.

Эталонная формула бензина существует? По словам специалистов, химический состав бензина может варьироваться. На это влияют несколько факторов: марка, место добычи нефти, способ производства и присадки, которые добавляют для улучшения свойств.

Таким образом, говорить об эталонной формулы бензина будет не слишком корректно. Тем не менее его качество и параметры должны соответствовать единым стандартам, подчеркнули эксперты.

В среднем в бензине содержится 16% водорода. При впрыскивании этого газа в камеру сгорания он заполняет весь ее объем и инициирует цепную реакцию. В итоге вся топливная смесь воспламеняется одновременно, а эффективность работы двигателя повышается.

Присадки и их особенности До 15% в объеме бензина могут занимать различные присадки, который помогают двигателю быть более приемистым и продлевают его ресурс. Как правило, бензин с большой долей присадок можно встретить на заправках как брендированный продукт, отметили специалисты.

По их оценке, присадок на сегодняшний день насчитается свыше 20 типов. Среди них есть повышающие значение октанового числа. Это важно, чтобы сделать бензин более стойким к детонации.

Есть «моющие» присадки, которые очищают инжектор и топливную систему автомобиля. Также можно выделить абсорбирующие компоненты, удаляющие из топлива влагу - она мешает его равномерному сгоранию, а в морозную погоду рискует превратиться в лед, тогда автомобиль попросту не получится завести.

Существуют и универсальные присадки, объединяют полезные свойства трех предыдущих типов, добавили эксперты журнала.

О сере в топливе Отдельное внимание специалисты уделили вопросу содержания серы в топливе. Ее присутствие в нем, по их словам, допустимо только в самом минимальном количестве.

Еще один негативный момент по сере связан с образованием сернистых газов при ее сгорании - они разрушают металл и загрязняют атмосферу.

Кроме того, предупреждают эксперты, избыток серы может привести к поломке систем нейтрализации вредных выбросов у современных автомобилей. В качественных современных видах топлива, по их словам, содержание серы сведено к минимуму.

Бензин Машины Москва
23 мая 2024, 15:30
Протокол о дискредитации армии составили на солиста «Порнофильмов»
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На солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* составили протокол по статье о дискредитации армии. Информация о деле появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Музыканта привлекли по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. Материалы дела направили в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года Минюст внес Котлярова* в реестр иностранных агентов. По версии ведомства, артист публично поддерживает Украину и способствует формированию антироссийских взглядов, нелестно высказываясь о россиянах.

Месяц назад блогера Анастасию Ивлееву признали виновной в дискредитации армии. Ее обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

*Признан в России иностранным агентом.

Штрафы Россия Музыка Армия
23 мая 2024, 14:17
Москва стала лидером по уровню развития ГЧП в 2023 году
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По итогам 2023 года Москва заняла первое место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

«В 2023 году объем инвестиций по ГЧП и концессионным соглашениям составил 955 миллиардов рублей. Это новый рекорд, который превысил аналогичный показатель 2022 года на 31 миллиард рублей. Как регулятор Минэкономразвития постоянно совершенствует сферу ГЧП, в 2023 году приняли законопроект, направленный на повышение прозрачности этого механизма», - сказал он.

Торосов добавил, что в 2024 году министерство ожидает принятия поправок, которые позволят применять механизм промышленности и космической сфере. Он отметил важность работы органов власти в муниципалитетах и регионах по привлечению инвестиций в проекты ГЧП.

«Частный бизнес и Москва с 2014 года заключили семь концессий. Проекты по двум из них уже реализовали. В 2020 году открыли Московский амбулаторно-онкологический центр, а в 2023-м запустили движение транспорта по проспекту Багратиона. Осенью 2023 года в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере экологии открыли Центр сбора электронного оборудования для последующей переработки», - рассказал он.

В 2023 году крупнейшими по объему инвестиций отраслями в рамках ГЧП и концессий стали социальная сфера (39%), транспортная (39%) и ЖКХ (29%).

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столица поддерживает инвесторов и по задаче Собянина для привлечения предпринимателей подписывает соглашения к развитию города.

Позиция в рейтинге складывалась из трех факторов - оценки результатов реализации проектов в 2023-м и в предыдущие годы, работы органов власти, их готовности оказывать поддержку проектам ГЧП и открытости для инвесторов.

Москва стала лидером с оценкой в 98,9 балла. Второе место - у Нижегородской области (53,2), тройку замкнул Санкт-Петербург (42,6), далее следуют Ленинградская область (42) и Пермский край (39,5).

В российской столице завершили инвестиционную стадию и ввели в эксплуатацию созданную в рамках концессии автомобильную дорогу «Северный дублер Кутузовского проспекта», общий объем инвестиций превысил 68 миллиардов рублей.

«Столица привлекает предпринимателей к развитию городской инфраструктуры. При реализации проектов государственно-частного партнерства мы используем механизм концессии», - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что в 2023 году инвестиции в указанные проекты составили около 25 миллиардов рублей. А общий объем капиталовложений по концессионным соглашениям оценили в 124,5 миллиарда.

Лидирующие позиции Москвы, Нижегородской и Ленинградской областей обусловлены запуском и реализацией в 2023 году крупных инфраструктурных проектов.

Первый заместитель экономического развития Илья Торосов отметил, что ГЧП является эффективным инструментом, к которому растет интерес со стороны бизнеса.

Инвестиции Бизнес Москва

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