«Гарантированно». Россиянам пообещали еще 10 тысяч лет теплого климата

«Мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили, у нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла», - сказал Козлов.

Козлов, а также президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко участвовали в церемонии открытия нового зимовочного комплекса легендарной станции «Восток». Новый комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков, где могут размещаться до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный.

Его открытие стало знаменательным событием для российских ученых-полярников. Российское правительство, пообещал Путин, примет решение о финансировании исследовательской работы в Антарктиде.

Ранее Козлов рассказывал, что в России появится новый проект по оздоровлению водоемов и очистке рек. Проблема очень важная, отмечал он, кабмин уже начал работу.