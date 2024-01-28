28 января 2024, 17:21

«Гарантированно». Россиянам пообещали еще 10 тысяч лет теплого климата

Unsplash
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Сейчас Земля находится в межледниковом периоде, и теплый климат сохранится еще 10 тысяч лет. Такое заявление сделал глава Минприроды России Александр Козлов, ссылаясь на данные полярной станции «Восток», сообщило РИА «Новости».

«Мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили, у нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла», - сказал Козлов.

Козлов, а также президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко участвовали в церемонии открытия нового зимовочного комплекса легендарной станции «Восток». Новый комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков, где могут размещаться до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный.

Его открытие стало знаменательным событием для российских ученых-полярников. Российское правительство, пообещал Путин, примет решение о финансировании исследовательской работы в Антарктиде.

Ранее Козлов рассказывал, что в России появится новый проект по оздоровлению водоемов и очистке рек. Проблема очень важная, отмечал он, кабмин уже начал работу.

Россия Работа Владимир Путин Новый год Климат
28 января 2024, 17:28
Путин и Лукашенко осмотрели самый большой хоккейный стадион в мире
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Президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко ознакомились с многофункциональным спортивно-концертным комплексом «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главы государств осмотрели стадион вместе с первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом, гендиректором хоккейного клуба СКА Дмитрием Константиновым, а также губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Комплекс ввели в эксплуатацию 3 ноября, его общая площадь насчитывает 182,3 тысячи квадратным метров. «СКА Арена» является самым большим хоккейным стадионом в мире.

Ранее Путин и Лукашенко в режиме видео-конференц-связи приняли участие в запуске НЗК станции «Восток» в Антарктиде. Российский лидер рассказал, что новый комплекс будет способствовать укреплению сотрудничества ученых и решению вопросов, связанных с изучением природы. После мероприятия Лукашенко предложил Путину посетить Антарктиду вместе с ним.

Санкт-Петербург Хоккей Александр Лукашенко Россия Владимир Путин
28 января 2024, 16:56
«Геронтологический праздник жизни». Михалков жестко поставил Собчак на место после слов о «голой вечеринке»
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Народный артист России Никита Михалков ответил на заявление журналистки Ксении Собчак, будто он рассказал президенту России Владимиру Путину о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале он написал, что для разговоров с главой государства есть более важные и интересные темы.

«У нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся в клубе „Мутабор“, в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», - высказался Михалков, обращаясь к журналистке.

Ранее Собчак заявила , что режиссер и актер Никита Михалков первым показал Путину видео с «голой вечеринки». Об этом журналистке якобы сообщили два источника. Народный артист в своей публикации отметил, что предпочитает иметь дело с людьми, «которые точно ничего не знают», а не пытаются «знать все, но не точно». Ко вторым Михалков, по всей видимости, отнес Собчак.

Ивлеева устроила скандальную вечеринку с дресс-кодом «почти голые» в московском клубе «Мутабор» в конце декабря. Среди звездных гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Глюкоза и рэпер Vacio. Последний пришел на мероприятие в одном носке.

Ранее Московский суд зарегистрировал иск о компенсации морального вреда к клубу «Мутабор» от оскорбленного тюменца. Активист рассказал, что хочет взыскать с организаторов один миллиард рублей за непристойное гулянье в непростое для страны время. Еще один иск к Ивлеевой и Киркорову подала жительница Челябинской области.

Праздники Суд Ксения Собчак Россия Владимир Путин
28 января 2024, 15:26
«Не как Блиновская — хуже». Коуча Тлиашинову уличили в выманивании денег из клиентов
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Девушка по имени Алена в беседе с телеканалом РЕН ТВ обвинила коуча Инну Тлиашинову в том, что она каким-то образом выманивает у клиентов деньги. Россиянка призналась журналистам, что оформила кредит на ненужный ей курс Тлиашиновой, находясь будто в тумане. Она недоумевает, как ее угораздило это сделать.

Девушка назвала VIP-коуча аферисткой, занимающейся агрессивными практиками. Она предположила, что Тлиашинова определенными фразами сильно воздействует на клиентов, создает «энергетическую атмосферу».

«Они на людей воздействуют каким-то энергетическим образом. <…> Она не как Блиновская, мне кажется, что это намного хуже», - подчеркнула Алена.

Девушка рассказала, что с трудом, но смогла вернуть в банк деньги за курс.

Поводом для беседы об Инне Тлиашиновой стало происшествие на ее семинаре в Химках - там напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову.

У нее много ушибов, есть подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Следователи возбудили уголовное дело.

Кредиты Деньги
28 января 2024, 12:46
Стало известно, кому из россиян могут повысить пенсии
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Самозанятых пожилых людей, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, могут исключить из категории работающих. Как объяснил агентству «Прайм» юрист Иван Соловьев, это позволит индексировать им выплаты.

Министерство труда уже разработало законопроект, который предлагает исключить пенсионеров-самозанятых из числа работающих, отметил юрист. Поправки внесут в статью 29 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Если их примут, то эта категория россиян также сможет получать пособия по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или за нетрудоспособными людьми.

«Принятие закона станет стимулом к существенному росту количества самозанятых и дальнейшей легализации сегмента индивидуального предпринимательства», - заявил Соловьев.

Основная индексация страховых пенсий прошла с 1 января, но в феврале для некоторых россиян тоже увеличат ежемесячные денежные выплаты. Среди них: льготники, Герои России, инвалиды войны, ветераны Великой отечественной войны. Индексация возможна в пределах 7,4-7,5%.

Пенсия Выплаты в России Россия Инвалиды Самозанятые

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