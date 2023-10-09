Галерея «На Шаболовке» проведет выставку «Путь Малевича»

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Старые фотографии и документы известного художника-авангардиста представят вниманию публики. Помимо этого, в экспозицию войдут работы Леонида Тишкова, Аллы Урбан, Сергея Катрана и многих других.

Малевич стоял у истоков особого направления в искусстве, а вдохновляла его на это природа. Будучи ребенком, он любил проводить время в полях и лесах. Даже повзрослев, художник сохранил эту привычку. Тема природы стала частью его творчества.

«Несмотря на всю известность мастера и значимость его идей для развития мирового искусства, музея, посвященного жизни и творчеству Казимира Малевича, пока не существует», - отметили на сайте.

Организаторы мероприятия продвигают идею создания музея имени Малевича под открытым небом. По их задумке, такое заведение могло бы появиться на территории Москвы и ближайшего Подмосковья.

Выставка будет работать с 18 октября 2023 года по 14 января 2024 года. Посетить ее можно в любой день, со вторника по воскресенье, с 11:00 до 20:00.

Ранее стало известно, что в Москве в рамках всероссийского фестиваля «Наука 0 » прошли лекции и мастер-классы.