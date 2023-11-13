Гадания, виртуальные путешествия и мастер-классы. Что увидят гости выставки «Россия» с 14 по 19 ноября

Представители Хабаровского края 14 ноября расскажут об авиастроении, природных ресурсах и спортивных достижениях региона. Также для гостей проведут розыгрыш туристической путевки. В этот же день Магаданская область представит конструктор города будущего. Посетителей ждут мастер-классы, квесты и другие активности.

Насыщенная программа ждет гостей стенда Бурятии 15 ноября. Для посетителей подготовили гадание на бараньих косточках и знакомство с национальными костюмами. Гости также станут свидетелями традиционной бурятской свадьбы. Забайкалье подготовило интерактивную экскурсию на велосипедах по достопримечательностям края. С помощью нейросети можно будет побыть буддийским ламой.

Стенд Кузбасса 16 ноября удивит экранами с объемной графикой. Гости смогут проголосовать за выбор имени талисману региона - плюшевому динозавру. Арт-объектом Омской области 17 ноября станет аттракцион в виде макета ракеты-носителя «Ангара А5». Иркутская область организует виртуальное путешествие на Байкал, Томская - интерактив по мотивам сказки «Изумрудный город».

Красноярский край 18 ноября покажет скульптуру Енисея, Новосибирская область 19 числа устроит мастер-классы и познакомит с чеканкой монет. Экспозиция Алтайского края представит главные достопримечательности региона. Гостей ждут игры-викторины, розыгрыши туров и подарочных боксов.

Министерство экономики и финансов Подмосковья на выставке «Россия» провело интерактив по финансовой грамотности для детей и подростков. Активность организовали на стенде «Финансовые технологии на службе людям».