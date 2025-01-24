Гадание на картах таро исключили из программы празднования Дня студента в Казани

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«Мэрия Казани отменила гадания по картам таро в праздновании Дня студента», - сообщил он.

Накануне телеведущий возмутился тому, что в программу развлечений, помимо различных спортивных игр, чаепития и других праздничных мероприятий, организаторы добавили набирающие популярность гадания и проверку совместимости. Корчевников назвал их «сатанизмом» и осудил власти Казани за это решение.

После этого городские власти поспешили внести изменения в афишу праздника для студентов и заявили изданию «Татар-информ» , что в будущем «усилят контроль за программами отдельных проектов».

Председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загудуллина пояснила, что программу формировали студенты, а гадание планировали провести в «шуточной форме на самодельных метафорических картах».

Борис Корчевников также призвал как можно быстрее издавать законы против практикующих различные эзотерические практики специалистов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил на законодательном уровне запретить рекламу услуг тарологов и нумерологов.