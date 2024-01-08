Футболиста Тарасова предложили кастрировать за развращение детей

Спортсмен выставил в Сеть видео, на котором делал растяжку дочери и целовал ее в губы. Также Тарасов обнародовал ролик, на котором его маленькая дочка играла в доктора и «лечила» отца. Футболист несколько раз настойчиво попросил ребенка «выписать ему секс». Игрок пообещал передать назначение маме.

«А секс? Тоже нужен?» - спросил футболист у дочери.

Тарасов показал видео, на котором его дочь увидела в зоопарке спаривающихся животных.

«Это родители мои обнимаются», - прокомментировала девочка увиденное.

Пользователи возмутились поведением Тарасова и обрушили на него шквал критики.

«Я, кстати, не призываю футболисту Тарасову отрезать <…> или что-то такое, как многие из его подписчиков. Я думаю, его можно просто химически кастрировать, мы же не звери», - написал автор Telegram-канала «Небожена».

Ранее сообщалось, что Тарасов задолжал кредиторам 205 тысяч рублей. Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство 6 октября 2023 года.