08 января 2024, 15:40

Футболиста Тарасова предложили кастрировать за развращение детей

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бывшего футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова можно химически кастрировать за развращение детей. Об этом написал автор Telegram-канала «Небожена».

Спортсмен выставил в Сеть видео, на котором делал растяжку дочери и целовал ее в губы. Также Тарасов обнародовал ролик, на котором его маленькая дочка играла в доктора и «лечила» отца. Футболист несколько раз настойчиво попросил ребенка «выписать ему секс». Игрок пообещал передать назначение маме.

«А секс? Тоже нужен?» - спросил футболист у дочери.

Тарасов показал видео, на котором его дочь увидела в зоопарке спаривающихся животных.

«Это родители мои обнимаются», - прокомментировала девочка увиденное.

Пользователи возмутились поведением Тарасова и обрушили на него шквал критики.

«Я, кстати, не призываю футболисту Тарасову отрезать <…> или что-то такое, как многие из его подписчиков. Я думаю, его можно просто химически кастрировать, мы же не звери», - написал автор Telegram-канала «Небожена».

Ранее сообщалось, что Тарасов задолжал кредиторам 205 тысяч рублей. Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство 6 октября 2023 года.

Спортсмены Дети Видео Секс
08 января 2024, 16:14
Причиной смерти журналиста Lenta.ru Рыбина стала болезнь сердца
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Внештатный автор Lenta.ru Александр Рыбин умер в Ростовской области предварительно из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Во время осмотра тела нашли все личные вещи, банковские карты и ценности мужчины. Это говорит о том, что гибель не носила криминальный характер.

«В результате вскрытия установлена причина смерти - кардиомиопатия», - отметил собеседник агентства.

Рыбина обнаружили мертвым 7 января. Тело нашли у трассы возле города Шахты, в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Смерть журналиста подтвердили его мать и друг.

Автор известен своими материалами об Африке и Ближнем Востоке. Он посвятил последние крупные статьи иранским спецслужбам и палестино-израильскому конфликту. После начала специальной операции Рыбин выступал автором аналитических материалов о поставках западного оружия Украине.

Болезни Журналистика
08 января 2024, 15:31
Скандальное видео с блогером Косенко и двухмесячным младенцем передадут в СК
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Госдумы Нина Останина обратится в Следственный комитет в связи с видеозаписью, опубликованной блогером Сергей Косенко. На кадрах видно, как мужчина бросил своего двухмесячного сына в сугроб. Об этом Останина сообщила в своем Telegram-канале.

Она назвала поступок блогера безнравственным и преступным. По ее словам, даже если мужчина кидал в сугроб куклу, то он все равно показал своим подписчикам бесчеловечную модель поведения.

«Оправдания, что это на самом деле кукла, не приняты - зрители рассмотрели, как младенец открывает глаза на этих кадрах», - добавила Останина.

Она подчеркнула, что хайповое видео обернется для Косенко серьезными последствиями.

Ранее пользователи Сети подвергли критике действия блогера. Комментаторы скандального видеоролика усомнились в дееспособности мужчины и пригрозили ему органами опеки.

В ответ на критику Косенко заявил, что использовал при съемках куклу, а не настоящего ребенка. Подписчики не поверили ему, потому что на кадрах видно, как младенец моргнул.

Скандалы Семья Видео Депутаты Блогеры
08 января 2024, 15:14
Съем жилья в России подорожал почти на четверть за год
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Съемное жилье на крупнейших региональных рынках России в 2023 году подорожало почти на четверть. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».

Средняя ежемесячная стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях по итогам года достигла 27 тысяч рублей, увеличившись на 25,8%. За аренду двухкомнатных квартир приходилось платить в среднем уже около 39,5 тысячи рублей - на 24% больше, чем в 2022 году. Самый ощутимый рост - на 51,7% - зафиксировали в Перми, на втором и третьем местах оказались Челябинск и Новосибирск с ростом цен на 48% и 31,8% соответственно.

На сайте аналитики рынка недвижимости «Этажи» отметили, что в среднем в миллионниках аренда «однушек» подорожала за год примерно на 20%, «двушек» - на 19%.

Отмечается, что темпы ввода жилья остаются сдержанными, а миграция населения в крупные города продолжается, и в страну возвращаются релоканты. Эксперты не увидели перспектив для снижения цен на аренду жилья.

Ранее эксперт по недвижимости Елена Земцова сообщила журналистам о троекратной наценке на аренду загородных домов для празднования Нового года.

Пермь Ленинградская область Челябинск
08 января 2024, 15:05
Северный и Южный речные вокзалы приняли рекордное число посетителей в 2023 году
Читайте нас в: Google Новости
В прошлом году на Северном и Южном речных вокзалах побывали более трех миллионов человек. Это рекордное число посетителей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Обновленные вокзалы являются не только объектами транспортной инфраструктуры, но и культурными площадками. На них провели свыше 600 бесплатных мероприятий за этот сезон. На территории Северного речного вокзала есть кафе и детские площадки, в теплое время года там работают бассейны, а перед Новым годом на главной площади открылся каток. В прошлом году на этом вокзале побывали более 2,6 миллиона человек.

На набережной Южного речного вокзала сделали пешеходную зону с местами для отдыха. В хорошую погоду посетителям доступна смотровая площадка, с которой открывается вид на Москву-реку и парк развлечений «Остров мечты». Там устраивают фестивали, проводят спортивные тренировки, лекции, кинопоказы. На вокзале также есть оранжерея, в которой можно посмотреть на тропические растения. В прошлом году Южный речной вокзал принял свыше 230 тысяч человек, сообщила пресс-служба мэра Сергея Собянина.

Москвичи сами решат, какие мероприятия будут проводить на Южном речном вокзале в 2024 году. Для этого нужно зайти на портал «Активный гражданин».

Москва

Новости по теме