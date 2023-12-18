Футболист «Зенита» Кержаков раскрыл самую необдуманную трату денег

«Самой необдуманной покупкой денег стал мотоцикл. Кататься я на нем совсем не умел! Я тогда жил в Москве, начала голова наполовину слетать, сдержаться сложно, жизнь в ресторанах начала подзатягивать», - сказал футболист.

Кержаков также отметил, что однажды подарил родному брату Александру живое выступление известного исполнителя Льва Лещенко.

Вратарь является воспитанником петербургского «Зенита». Вместе с «сине-бело-голубыми» он шесть раз победил в чемпионате России.

В нынешнем сезоне РПЛ 36-летний игрок провел 13 матчей, шесть раз сохранив ворота в неприкосновенности. Также на его счету одна игра в Кубке России.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский раскрыл свои ежемесячные траты в столице.