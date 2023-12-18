Футболист «Зенита» Кержаков раскрыл самую необдуманную трату денег
Самой необдуманной тратой денег для голкипера «Зенита» Михаила Кержакова стало приобретение мотоцикла. Об этом он сообщил в эфире передачи «Шоу Воли» на канале ТНТ.
«Самой необдуманной покупкой денег стал мотоцикл. Кататься я на нем совсем не умел! Я тогда жил в Москве, начала голова наполовину слетать, сдержаться сложно, жизнь в ресторанах начала подзатягивать», - сказал футболист.
Кержаков также отметил, что однажды подарил родному брату Александру живое выступление известного исполнителя Льва Лещенко.
Вратарь является воспитанником петербургского «Зенита». Вместе с «сине-бело-голубыми» он шесть раз победил в чемпионате России.
В нынешнем сезоне РПЛ 36-летний игрок провел 13 матчей, шесть раз сохранив ворота в неприкосновенности. Также на его счету одна игра в Кубке России.
Ранее полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский раскрыл свои ежемесячные траты в столице.