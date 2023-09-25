Футболист «Спартака» Промес устроил скандал в полиции — СМИ
Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в полиции в Москве. Он решил защитить своих друзей от сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, футболист приехал в одно из отделений полиции для того, чтобы помочь своим друзьям, которых задержали с подозрением на наркотическое опьянение.
Спортсмен громко скандалил и высказывал претензии в адрес сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого, он предлагал им денежные средства. Полицейские снисходительно отнеслись к происходящему и отпустили всех после объяснительной.
В распоряжении Mash оказалось видео с футболистом из отделения. Однако позже в сообщении СМИ уточнили, что происшествию практически год.
В Нидерландах игрока приговорили к полутора годам тюрьмы. Наказание ему вынесли за то, что он ударил ножом двоюродного брата.
Ранее футболист «Интернасьонала» Кастильо Валенсия Эдьер Альфредо попытался провезти в Россию колье за несколько миллионов. Его задержали сотрудники аэропорта Пулково.
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