Читайте нас в:

По данным СМИ, футболист приехал в одно из отделений полиции для того, чтобы помочь своим друзьям, которых задержали с подозрением на наркотическое опьянение.

Спортсмен громко скандалил и высказывал претензии в адрес сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого, он предлагал им денежные средства. Полицейские снисходительно отнеслись к происходящему и отпустили всех после объяснительной.

В распоряжении Mash оказалось видео с футболистом из отделения. Однако позже в сообщении СМИ уточнили, что происшествию практически год.

В Нидерландах игрока приговорили к полутора годам тюрьмы. Наказание ему вынесли за то, что он ударил ножом двоюродного брата.

Ранее футболист «Интернасьонала» Кастильо Валенсия Эдьер Альфредо попытался провезти в Россию колье за несколько миллионов. Его задержали сотрудники аэропорта Пулково.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.