Футболист Кирилл Кочетов умер, не приходя в сознание после ДТП на Урале
Футболист клуба «Уралец — Тагильская сталь» Кирилл Кочетов умер, не выходя из комы после аварии. ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург 12 октября, напомнили в пресс-службе команды.
Футболист клуба «Уралец - Тагильская сталь» Кирилл Кочетов умер, не выходя из комы после аварии. ДТП произошло на трассе Пермь - Екатеринбург 12 октября, напомнили в пресс-службе команды.
Травмы спортсмена оказались несовместимыми с жизнью. Футболист скончался в возрасте 21 года. ФК «Амкар Пермь» и ФК «Уралец-ТС» пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего.
«Сегодня утром, не приходя в сознание, ушел из жизни игрок футбольного клуба „Уралец - Тагильская сталь“ Кирилл Кочетов», - говорится в сообщении.
Машина с футболистами клуба «Уралец-ТС» попала в ДТП, в результате чего спортсмен Евгений Ситников погиб на месте. Еще трое футболистов получили травмы различной степени тяжести.
Один из спортсменов находился за рулем автомобиля в момент аварии. Он рассказал «360», что практически ничего не помнит о самом моменте столкновения.