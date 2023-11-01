Футболист Кирилл Кочетов умер, не приходя в сознание после ДТП на Урале

Задержавшему грабителя в Щелкове пенсионеру вручили новую «Ниву»

Пенсионер Михаил Макаров, который задержал грабителя в Щелкове, получил новую «Ниву». Об этом сообщило РИА «Новости».

Пенсионеру вручили «Ниву» темно-синего цвета. На капоте наклеили надпись «Герою ЩелкоVо». На заднем пассажирском окне - букву Z.

Макаров сел в новую машину и отметил, что уважает отечественный автопром. Ему подарили именно ту «Ниву», о которой он мечтал.

«Я воспринимаю это как большой аванс. В свете того, что собираюсь заниматься реализацией социальных проектов, я должен это отработать перед обществом», - сказал он.

Пенсионер поблагодарил за новую машину. Мужчина стал известным после того, как задержал напавшего на ребенка грабителя в Щелкове.

Макаров ремонтировал старую «Оку» , когда услышал раздавшийся неподалеку крик мальчика. Ребенка в этот момент грабил местный житель. Злоумышленник отобрал у школьника телефон и начал убегать. Пенсионер задержал грабителя, подставив ему подножку. Он не дал ему скрыться до приезда правоохранителей.

Глава Щелкова Андрей Булгаков за такой поступок вручил пенсионеру сертификат на автомобиль. В региональном главке МВД России Макарову подарили телевизор. А спикер Госдумы Вячеслав Володин лично передал герою истории почетную грамоту.