ФСИН получила доступ к данным медучреждений о педофилах

Депутаты от «Новых людей» во главе с Ксенией Горячевой подготовили законопроект об административных штрафах за пропаганду домашнего насилия. Документ направили на отзыв в правительство.

По мнению парламентариев, необходимо не только наказывать за само насилие, но и формировать к нему нетерпимость в обществе, а такие понятия, как «бьет - значит любит», должны исчезнуть из оборота.

За это правонарушение предлагают штрафовать на сумму от пяти до 10 тысяч рублей. При этом наказывать авторов научных и художественных произведений, если они не оправдывают домашнее насилие, не будут.

«Пропаганда домашнего насилия не должна звучать безнаказанно. Традиционной ценностью россиян всегда были семья и любовь, бережное отношение к близким», - заявила Горячева.

Она привела статистику, по которой за 2022 год выявили более 158 тысяч случаев домашнего насилия, и две трети пострадавших - женщины.

Ранее психолог Майя Голубева рассказала, как вычислить абьюзера и защититься от его действия.