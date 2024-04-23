ФСИН начала проверку после жалоб на нарушения в колонии под Оренбургом
ФСИН России направила комиссию в исправительную колонию № 6 «Черный дельфин» в Оренбургской области после жалоб заключенных на пытки. Об этом сообщило РИА «Новости».
В ведомстве пояснили, что члены комиссии объективно оценят ситуацию и примут необходимые меры.
До этого российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в ее адрес поступило обращение о «неправомерных действиях со стороны сотрудников» исправительного учреждения. Уполномоченная по правам человека обратилась в Генпрокуратуру РФ, попросив провести проверку.
По ее словам, теперь ситуация находится на особом контроле.
Про пытки в «Черном дельфине» также сообщала правозащитница Ева Меркачева. Она подчеркивала, что заключенные регулярно подвергаются наказанию за малейшую провинность.