23 апреля 2024, 14:56

ФСИН начала проверку после жалоб на нарушения в колонии под Оренбургом

РИА «Новости»
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ФСИН России направила комиссию в исправительную колонию № 6 «Черный дельфин» в Оренбургской области после жалоб заключенных на пытки. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что члены комиссии объективно оценят ситуацию и примут необходимые меры.

До этого российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в ее адрес поступило обращение о «неправомерных действиях со стороны сотрудников» исправительного учреждения. Уполномоченная по правам человека обратилась в Генпрокуратуру РФ, попросив провести проверку.

По ее словам, теперь ситуация находится на особом контроле.

Про пытки в «Черном дельфине» также сообщала правозащитница Ева Меркачева. Она подчеркивала, что заключенные регулярно подвергаются наказанию за малейшую провинность.

ФСИН Россия
23 апреля 2024, 15:33
Аэропорт Минеральных Вод приостановил вылеты из-за дефекта ВВП
РИА «Новости»
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Аэропорт Минеральных Вод на Ставрополье временно остановил прием рейсов из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

«Двадцать третьего апреля в ходе планового осмотра взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Минеральные Воды был обнаружен дефект», - указали в пресс-службе крупнейшего аэропорта Северного Кавказа.

Специалисты занимаются устранением проблемы. Работы планируют завершить к 16:00 по московскому времени.

Глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко в Telegram-канале уточнил, что информация о повреждении взлетно-посадочной полосы поступила около 13:00 «Обнаружено повреждение целостности деформационных швов и незначительное нарушение целостности плит ВПП», - уточнил он.

По его словам, на место сразу прибыли аварийные службы и приступили к устранению проблемы. Он отметил, что повреждение возникло по техническим причинам и «в связи с длительным сроком эксплуатации конструкций». Задержаны вылеты нескольких рейсов. Прибывающие самолеты перенаправят на резервные аэродромы. Ожидающих пассажиров обеспечат всем необходимым.

Сергиенко призвал не реагировать на негатив и возможные провокации, доверяя только официальным и проверенным источникам информации. Ситуация находится на контроле, резюмировал он.

Самолеты Работа
23 апреля 2024, 15:26
Переживший покушение экс-офицер СБУ высоко оценил работу российского следствия
РИА «Новости»
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Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил в эфире телеканала «Россия 24», что восхищен работой российских следователей и оперативных служб, которые расследуют покушение на него.

«Хочу сказать, что просто по-доброму завидую профессиональной работе Следственного комитета, наших оперативных служб. Просто молодцы. Как умеющий, я восхищен просто. Сказать по-другому не могу», - сказал бывший офицер.

Покушение на Прозорова произошло 12 апреля рядом с его домом на Коровинском шоссе. Сам бывший офицер при взрыве бомбы в автомобиле получил лишь незначительные ранения. ФСБ в рамках расследования задержала троих причастных к покушению, в том числе доставившего компоненты взрывчатки в Москву курьера.

Ранее стало известно, что взорвавший машину Прозорова украинский агент снимал дом под Уфой.

Взрывы Следственный комитет России
23 апреля 2024, 13:49
Мошенники придумали схему обмана с полисом ОМС. Как не стать жертвой аферистов
РИА «Новости»
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Россияне начали сталкиваться со случаями мошенничества с помощью полисов обязательного страхования. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал «360», как защитить свои средства от аферистов.

По его словам, злоумышленники, как правило, звонят жертве под видом работников страховой компании и убеждают скачать якобы приложение Минздрава для замены полиса обязательного медицинского страхования.

Однако на самом деле приложение является программой, которая позволит получить удаленный доступ к устройству и вывести средства.

«Защититься очень просто. Скорее всего, страховая служба не будет звонить вам через мессенджер, а только по городским телефонам. Нужно включать внутреннего критика и позвонить на горячую линию страховой компании, чтобы уточнить этот вопрос», - сказал Дворянский.

Эксперт по безопасности отметил, что необходимо обращать внимание на ссылки, по которым человека убеждают скачать приложение.

«Пользуйтесь только официальными магазинами приложений. Как правило, пользователь сам дает все коды и свое согласие. Мошенники стараются вывести человека из равновесия и принять импульсивное решение», - добавил он.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с оформлением займов через «Госуслуги».

Минздрав Мошенничество Россия
23 апреля 2024, 13:26
Двух слоних помыли на автомойке во Владикавказе
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В Северной Осетии клиентками автомойки стали две слонихи. Животные заняли отдельный бокс. «360» показал видео гигиенических процедур.

Двух слоних мыли в автомойке самообслуживания по соседству с машинами. Рабочие щеткой начищали им бока и поливали мыльной водой. Животные довольно покачивались, а прохожие снимали происходящее на камеру.

«Рядом Владикавказский зоопарк», - предположил один из очевидцев.

Клиентками автомойки на улице Грибоедова во Владикавказе стали две цирковые слонихи, мать и дочь, уточнил сайт kp.ru. В город привезли новое шоу, и гастролеры попросили у владельцев разрешения помыть животных. Клиентов подвезли на фуре, которую оставили неподалеку.

На Дальнем Востоке сотрудники цирка-шапито выгуливали тигра по людному пляжу. Животное заметили в Находке и Хабаровске. Полиция проводила проверку.

Цирки Животные Зоопарки

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