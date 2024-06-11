11 июня 2024, 10:03

ФСБ задержала чиновников в Карачаево-Черкесии по делу о хищениях

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Группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии задержали по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ.

«Установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы „Развитие сельского хозяйства КЧР“», - передали в службе безопасности.

Общий ущерб - около 60 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». У подозреваемых изъяли вещественные доказательства, указывающие на совершенное ими преступление.

Ранее чиновника Приамурья заподозрили в крупной взятке. Предположительно, госслужащий получил от руководителя одной их организации деньги и машину, а в обмен обещал помочь компании в вопросе заключения муниципальных контрактов. Общая сумма ущерба от преступления составила 5,5 миллиона рублей. Подозреваемого заключили под стражу.

Хищения Преступления ФСБ Чиновники
10 июня 2024, 20:06
Скончался замглавреда агентства «Москва» Александр Малютин
РИА «Новости»
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Заместитель главного редактора агентства «Москва» Александр Малютин ушел из жизни в возрасте 60 лет. Как сообщило издание, он перенес инсульт.

«Журналиста экстренно госпитализировали <…> 2 июня», - указано в публикации.

Малютин работал в «Москве» со дня основания агентства, с 2014 по 2023 годы он был главным редактором.

«Скорбим», - сообщил коллектив.

Свою карьеру журналист начал в издательском доме «Коммерсант», сначала он был внештатным корреспондентом, а потом стал обозревателем - писал о взаимоотношениях бизнеса и власти.

Затем Малютин трудился в российской версии журнала Forbes, в «Газете.ru», в SmartMoney и других СМИ. Одно время он был главредом «Известий», вел собственный блог в «Живом журнале».

Инсульт Журналистика Бизнес Forbes Москва
10 июня 2024, 19:46
«Значимое право». Автолихачей призвали лишать прав по совокупности нарушений
РИА «Новости»
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Водитель-лихач стал виновником ДТП, в результате которого на трассе у деревни Киселево Можайского городского округа погиб 13-летний подросток. Автоюрист Лев Воропаев в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко прокомментировал идею внесенного в Госдуму законопроекта о введении штрафов за опасное вождение.

«Если это будет действовать, и [будут] выносить постановления с помощью камер фото- и видеофиксации, это будет влиять положительно на исправление дорожной ситуации», - заявил эксперт.

По его мнению, в том случае, если это будет выявлять инспектор ГИБДД, существенных изменений не произойдет.

Он также подчеркнул, что существующие штрафы и даже лишение права управления автомобилем за значительное превышение скорости не повлияет на безопасность дорожного движения.

«Как лихачи ездили с большим превышением, так они и продолжают ездить», - подчеркнул он.

По его словам, для борьбы с подобными правонарушениями нужно не введение штрафов, а другие механизмы. Комментируя трагический случай у деревни Киселево, Воропаев выразил мнение, что его причиной могло стать банальное лихачество, невнимательность водителя и превышение скоростного режима.

Он также отметил, что если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему инкриминируют часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса, которая предусматривает от пяти до12 лет лишения свободы.

Эксперт выразил мнение, что решением проблемы с опасным вождением на дорогах стало бы лишение прав за накопленные 20-30 штрафов. Тогда, как он считает, лихачи стали бы осторожнее передвигаться по дорогам, потому что право управления машиной - это «значимое право».

Ранее стало известно, что под Можайском иномарка на скорости 280 километров в час протаранила остановку.

Авария унесла жизнь подростка, а второго ребенка сделала калекой.

Штрафы Дети ДТП Дороги Машины Водители
10 июня 2024, 18:54
Россиян научили отличать качественное мороженое
Freepik
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Роспотребнадзор в рамках реализации программы «Здоровое питание» рассказал том, как правильно выбрать качественное мороженое. Инструкцию предоставили на сайте здоровое-питание.рф.

Россиянам посоветовали обращать внимание на этикетку. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В зависимости от состава и процента наличия молочного и растительного жиров различают молочное мороженое, сливочное, пломбир, кисло-молочное и мороженое с заменителем молочного жира. Если данные о производителе и сроке годности продукта не указаны или размыты, от покупки лучше отказаться.

Кроме того, стоит обращать внимание на вес упаковки, наличие в продукте стабилизаторов, внешний вид лакомства, его текстуру и форму. Деформация продукта указывает на то, что режим хранения нарушили и его подвергли разморозке.

«Первый признак повторного замораживания - ощущение „песка“ во рту», - отметили специалисты.

Процессы микробиологической порчи продукта вызывают расстройство кишечника, предупредили они.

Ранее в рамках проекта «Здоровое питание» рассказали, что йогурт и топинамбур вошли в топ-5 лучших продуктов для пищеварения.

Питание Роспотребнадзор Продукты
10 июня 2024, 17:21
Началась регистрация на всероссийский онлайн-геймджем от конкурса «Начни игру»
Freepik
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Всероссийский конкурс «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начал регистрацию на соревнования по скоростной разработке видеоигр. Они пройдут с 28 июня по 1 июля.

Всероссийский конкурс «Начни игру» президентской платформы «Россия - страна возможностей» начал регистрацию на соревнования по скоростной разработке видеоигр. Они пройдут с 28 июня по 1 июля.

Тысячи разработчиков старше 14 лет со всей России и из других государств смогут за 72 часа создать неповторимый авторский продукт. Участвовать можно как с самостоятельной идеей, так и с командой до пяти человек. Собрать команду можно будет разместив резюме или опубликовав вакансию.

На онлайн-геймджем смогут заявиться как опытные разработчики, так и начинающие специалисты. У последователей игровой индустрии появится возможность полностью раскрыть свой потенциал, отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов.

«Мы ожидаем в первую очередь полезные игры, которые ставят своей целью не только развлечение пользователя, но и обучение навыкам и новым знаниям. Желаю всем удачи, и пусть победит сильнейший!» - обратился он к участникам.

В Москве, Великом Новгороде, Сургуте и Якутске откроются очные площадки. Перечень адресов с графиком работы и форма регистрации 18 июня появятся тут.

По данным руководителя всероссийского конкурса «Начни игру» Марьям Карповой, сообщество насчитывает более 170 тысяч человек.

«Присоединяясь к нам, ты получаешь бонус в виде всесторонней поддержки. Эксперты проведут тебя по пути разработки игр за короткий срок, а сообщество даст дополнительную мотивацию и поможет преодолеть сложности», - пригласила она.

В жюри, которое выберет лучшие игры геймджема, войдут эксперты игровой индустрии и партнеры конкурса. Победителей в номинациях «Лучшая игра», «Лучшее соответствие теме», «Лучший соло-разработчик», «Лучший визуальный стиль», «Лучший геймплей», «Лучший нарратив», «Лучший звук» и «Лучший спикер» назовут 9 июля. Им предложат подарки от партнеров, индивидуальные консультации от специалистов индустрии, поддержку сообщества и возможность пройти образовательные курсы.

Россия конкурсы

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