16 января 2025, 02:17

ФСБ рассекретила архивы с показаниями палача вермахта Фоейрбаха

РИА «Новости»
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Австрийские нацисты, воюющие на стороне гитлеровской Германии, активно участвовали в казнях мирного населения на оккупированных территориях. Показания одного из таких палачей вермахта по имени Мартин Фойербах опубликовали на сайте Центра общественных связей ФСБ России.

Весной 1944 года во время боев за освобождение Керчи в советский плен попал штабс-ефрейтор 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии вермахта Мартин Фойербах. Во время допроса он попытался выдать себя за австрийского коммуниста, якобы репрессированного германскими властями, но сослуживцы сообщили о его прошлом иное.

После того, как Фойербаха доставили в отдел контрразведки «Смерш» Отдельной Приморской армии, было установлено, что он участвовал в казнях, совершенных на территориях Австрии, Польши, Югославии и СССР. Пленный оказался матерым садистом, чьи преступления поразили даже бывалых следователей.

«В ходе допросов выяснилось, что Фойербах лично повесил 120 человек, лично отрубил головы 80 человекам, десятерых лично казнил путем отсечения конечностей, двоих пригвоздил за руки и за ноги», - говорится в материале.

Также выяснилось, что Фойербах вел карманный календарь, записывая число казненных им людей, перечитывая его каждый вечер.

В декабре 2024 года в УФСБ России по Москве и Московской области открывали выставку «Чекисты на защите столицы».

Германия Вторая мировая война Австрия Убийства Преступления ФСБ Смертная казнь Россия Великая Отечественная война
16 января 2025, 03:36
Суд обязал россиянина доплатить 1,37 млн рублей за давно купленный автомобиль
Freepik
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Россиянина обязали доплатить почти 1,4 миллиона рублей за купленный им в Китае автомобиль. Федеральная таможенная служба заявила в суд о факте занижения стоимости ввезенного в Россию транспорта, сообщил портал Quto.ru.

Изначально ФТС выступила с требованием доплатить 734,5 тысячи рублей, однако декларант решил оспорить корректировку в суде. За весь период судебного разбирательства, на эту сумму начисляли пени. В итоге она достигла 1,37 миллиона рублей. Судья вынес решение, что ее нужно будет выплатить полностью.

Авторы портала отметили, что такая ситуация произошла потому, что россиянин приобрел ввезенную в страну машину по поддельному инвойсу, в котором занизили ее стоимость. Неофициальные дилеры импортировали и реализовывали такие автомобили по более низким ценам, чем в официальных автосалонах.

Ранее в России спрогнозировали падение объемов продаж новых автомобилей на 15%, что приблизит уровень рынка к показателям 2016 года.

Россия Машины Китай
15 января 2025, 23:13
«Русские сплотились». Вице-спикер парламента Словакии записал видео на фоне Кремля
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Антироссийские санкции западных стран сильнее сплотили русский народ. Об этом в видеообращении на фоне московского Кремля заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

Политик обратил внимание, что в России очень много китайских автомобилей. Он выразил уверенность, что немецкие автопроизводители еще пожалеют о решении покинуть российский рынок.

«Слышу много рассуждений о том, что все плохо, но Европа не может функционировать без российского газа», - отметил Данко.

Вице-спикер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается лишь использовать конфликт с Россией для обогащения большого количества людей, живущих не в его стране, а в «больших виллах в Монако».

«Правда со временем откроется. Эксплуатирующие украинские проблемы закроют свои институты влияния», - заключил он.

Накануне Данко прогулялся по московским магазинам и признался, что ассортимент товаров на полках его шокировал.

Санкции Россия Словакия
15 января 2025, 22:54
Россиянам напомнили про главные правила купания в проруби
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Купание в проруби на Крещение Господне может закончиться серьезными проблемами со здоровьем, но тем, кто на это решился, необходимо соблюдать несколько простых правил до и после окунания в студеную воду. Об этом «Медздрав.Инфо» рассказал хирург, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Людям с хроническими заболеваниями сердца, дерматитом и псориазом опасно окунаться в прорубь, поэтому лучше воздержаться от таких купаний. Если противопоказаний нет, то стоит соблюсти ряд правил, чтобы подготовить организм.

Дома можно несколько раз принять контрастный душ, обливаясь холодной водой хотя бы по минуте. При этом нельзя купаться на голодный или полный желудок. Поесть следует за два или три часа до того, как окунетесь в прорубь.

Купаться нужно только в специально оборудованных местах. С собой взять тапочки, полотенце и теплую одежду. Ни в коем случае не пить алкоголь, который расширяет сосуды и увеличивает риск переохлаждения.

«В холодной воде тело быстро теряет тепло, и слишком долгое пребывание в воде повышает риск заболеваний. Если вы почувствуете онемение, головокружение, учащенное сердцебиение или сильный холод, немедленно выйдите из воды», - подчеркнул врач.

После выхода из проруби нужно растереться полотенцем, переодеться в сухую одежду и обувь, а также выпить теплый напиток.

Ранее терапевт Екатерина Аршинская напомнила россиянам про холодовой шок , который может возникнуть во время крещенских купаний.

Православие Болезни Врачи Правила
15 января 2025, 22:25
Россиянка заплатит за разбитый в самолете градусник 200 тысяч рублей
Freepik
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Женщине придется заплатить авиакомпании более 200 тысяч рублей из-за того, что она разбила ртутный градусник на борту рейса Москва — Сыктывкар. Об этом сообщил портал TourDom.ru.

Летом 2023 года пассажирка летела из Москвы в Сыктывкар. На выходе из самолета она сообщила стюардессе о разбитом градуснике. Женщина убрала стекло, но на кресле остались ртутные шарики.

По прилете в столицу Airbus A320 поставили на ремонт. Салон тщательно обследовали, чтобы убрать всю ртуть. Также пришлось снимать блоки кресел, из-за чего стоимость работ увеличилась.

«Коррозия, вызванная пролитой ртутью, может разрушить большую площадь, хотя проливается лишь небольшое количество жидкого металла», - указали в материалах дела.

Общие расходы авиакомпании на очистку самолета составили 224 тысячи рублей, еще около пяти тысяч перевозчик ушло на судебные издержки. Россиянка попыталась оспорить иск, но безуспешно.

В Волгоградской области ранее двухлетний ребенок отравился ртутью из градусника и попал в больницу. Выяснилось, что мальчик разгрыз градусник и проглотил шарики ртути.

Женщине придется заплатить авиакомпании более 200 тысяч рублей из-за того, что она разбила ртутный градусник на борту рейса Москва - Сыктывкар. Об этом сообщил портал TourDom.ru.

Женщины Самолеты Москва

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