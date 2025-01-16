ФСБ рассекретила архивы с показаниями палача вермахта Фоейрбаха

Весной 1944 года во время боев за освобождение Керчи в советский плен попал штабс-ефрейтор 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии вермахта Мартин Фойербах. Во время допроса он попытался выдать себя за австрийского коммуниста, якобы репрессированного германскими властями, но сослуживцы сообщили о его прошлом иное.

После того, как Фойербаха доставили в отдел контрразведки «Смерш» Отдельной Приморской армии, было установлено, что он участвовал в казнях, совершенных на территориях Австрии, Польши, Югославии и СССР. Пленный оказался матерым садистом, чьи преступления поразили даже бывалых следователей.

«В ходе допросов выяснилось, что Фойербах лично повесил 120 человек, лично отрубил головы 80 человекам, десятерых лично казнил путем отсечения конечностей, двоих пригвоздил за руки и за ноги», - говорится в материале.

Также выяснилось, что Фойербах вел карманный календарь, записывая число казненных им людей, перечитывая его каждый вечер.

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