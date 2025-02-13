13 февраля 2025, 18:34

ФСБ рассекретила архивы о работе безопасников при обороне Москвы в годы ВОВ

РИА «Новости»
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Советские спецслужбы приняли активное участие в борьбе с фашистами во время организации обороны Москвы в  Великую Отечественную войну. Архивные документы о деятельности органов безопасности впервые опубликовали на сайте Центра общественных связей ФСБ России.

С первых дней войны перед сотрудниками органов безопасности стояли задачи по защите важных государственных и промышленных объектов. Также в их обязанности входила охрана высших должностных лиц страны, нейтрализация подрывной работы противника в советском тылу и многое другое.

Документы впервые раскрыли, работу в подполье 20 независимых групп, созданных из сотрудников НКВД СССР.

В то же спецслужбы собирали небольшие автономные группы для подпольной работы из добровольцев, выразивших желание выполнять опасные задания в тылу противника.

Также при наркомате внутренних дел организовали штаб охраны Московской зоны обороны. В его подчинении находились истребительные батальоны.

Ранее рассекреченные документы из архивов ФСБ показали план главы нацистской Германии Адольфа Гитлера. Он хотел нанести ядерный удар по Советскому союзу.

Германия СССР ФСБ ВОВ Москва
13 февраля 2025, 18:28
В России могут ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия
РИА «Новости»
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Депутат Ксения Горячева внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении штрафов от пяти до 10 тысяч рублей за пропаганду домашнего насилия. Об этом стало известно 360.ru.

Автор инициативы предложила установить административное наказание популяризацию или публичное одобрение насилия в семье.

К семейно-бытовому насилию депутат также отнесла умышленное причинение вреда, психологические и физические угрозы, а также имущественный ущерб родственникам.

В документе говорится, что 34% россиян знают про подобные случаи у своих знакомых, а еще 20% сталкивались с этим лично.

Отмечается, что рост подобных преступлений связан с деятельностью граждан, которые оправдывают или пропагандируют насилие в отношении членов семьи.

При этом норму закона не применят к ситуациям из искусства, литературы или науки, где может демонстрироваться бытовое население, но с формированием негативного отношения к нему.

Ранее россиянам назвали признаки домашнего тирана.

Штрафы Госдума РФ Россия Домашнее насилие
13 февраля 2025, 17:51
Заявивший о необходимой беременности после первого секса профессор Коган объяснился
Unsplash
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Профессор РАН Игорь Коган заявил на конференции о том, что первый в жизни половой акт должен завершиться родами. В комментарии изданию «Подъем» он уточнил, что сделал заявление для медиков, а там могут произноситься разные слова.

В ходе выступления член-корреспондент РАН рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются женщины при планировании беременности.

«Дебют или начало половой жизни - 16 лет в среднем, а роды - 30-32. И вот сокращение этого промежутка между первым половым актом и родами - вот все», - отметил он.

По мнению Когана, первый половой акт в идеале должен завершиться беременностью и успешными родами». Также профессор объяснил, что не призывал рожать в 16 лет.

Он считает, что когда женщина начинает жить половой жизнью, она должна начинать думать о родах, а не в 40 лет об этом задумываться.

«Чем дольше этот промежуток, тем шансы родить уменьшаются - это естественно. <…> Просто люди, когда встречаются и женятся, они думать должны о детях, чтобы здоровое было поколение», - подчеркнул собеседник издания.

Коган добавил, что на конференции адресовал свои слова врачам и они его поняли.

Ранее стало известно, что в Вологодской области планируют полностью запретить аборты.

Беременность Врачи Женщины
13 февраля 2025, 13:56
Возраст принятия присяги гражданина России решили снизить до 14 лет
РИА «Новости»
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Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина Российской Федерации с 18 до 14 лет. Об этом следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в ноябре. Авторами документа выступила группа депутатов во главе с главой думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым.

Инициатива предлагает снизить с 18 до 14 лет возраст обязанных приносить присягу при приобретении гражданства лиц. По мнению авторов документа, это необходимо для осознанного взятия обязательства соблюдать законодательство и Конституцию России, а также в целях повышения патриотического духа.

Также законопроект предлагает считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина.

Госдума РФ Россия
13 февраля 2025, 09:49
Глав недружественных стран не пригласят на 80-ю годовщину Победы
РИА «Новости»
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Руководителей недружественных России стран не пригласят на празднование 80-й годовщины Великой Победы в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Будут присутствовать иностранные гости высокого уровня из числа друзей и партнеров со всего мира, готовые искренне разделить радость праздника Великой Победы. Очевидно, к их числу не относятся курируемых первым европейским департаментом главы недружественных государств с учетом проводимой ими русофобской политики», - сказал он.

Дипломат отметил, что весь 2025 год пройдет под знаком 80-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией.

«Главным событием станет Парад Победы в Москве на Красной площади», - добавил Студенников.

Ранее президент России Владимир Путин назвал знаковым год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы 9 мая ВОВ Россия МИД РФ

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