ФСБ рассекретила архивы о работе безопасников при обороне Москвы в годы ВОВ

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С первых дней войны перед сотрудниками органов безопасности стояли задачи по защите важных государственных и промышленных объектов. Также в их обязанности входила охрана высших должностных лиц страны, нейтрализация подрывной работы противника в советском тылу и многое другое.

Документы впервые раскрыли, работу в подполье 20 независимых групп, созданных из сотрудников НКВД СССР.

В то же спецслужбы собирали небольшие автономные группы для подпольной работы из добровольцев, выразивших желание выполнять опасные задания в тылу противника.

Также при наркомате внутренних дел организовали штаб охраны Московской зоны обороны. В его подчинении находились истребительные батальоны.

Ранее рассекреченные документы из архивов ФСБ показали план главы нацистской Германии Адольфа Гитлера. Он хотел нанести ядерный удар по Советскому союзу.