ФСБ рассекретила архивные документы битвы под Москвой
Выставка «Чекисты на защите столицы» открылась в УФСБ России по Москве и Московской области. Ее приурочили ко Дню начала контрнаступления советских войск против фашистов в битве под столицей, сообщил корреспондент 360.ru.
Посетители выставки могут лично изучить рассекреченные архивные документы о деятельности диверсантов и истребительных батальонов, действовавших на территории Московской области, временно оккупированной противником. Также здесь представлены другие исторические документы и фотографии.
Управление ФСБ РФ по ДНР рассекретило архивные документы о расследовании преступлений нацистов, совершенных в 1941–1943 годах на донецкой шахте. Материалы разместили в музее Великой Отечественной войны в Донецке.
Силовики организовали экскурсию по выставке для учеников подшефной школы, а также показали им интерактивный музей Управления с экспозициями, посвященными спецшколе подрывников НКВД МО и партизанскому движению.