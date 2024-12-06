ФСБ рассекретила архивные документы битвы под Москвой

Посетители выставки могут лично изучить рассекреченные архивные документы о деятельности диверсантов и истребительных батальонов, действовавших на территории Московской области, временно оккупированной противником. Также здесь представлены другие исторические документы и фотографии.

Управление ФСБ РФ по ДНР рассекретило архивные документы о расследовании преступлений нацистов, совершенных в 1941–1943 годах на донецкой шахте. Материалы разместили в музее Великой Отечественной войны в Донецке.

Силовики организовали экскурсию по выставке для учеников подшефной школы, а также показали им интерактивный музей Управления с экспозициями, посвященными спецшколе подрывников НКВД МО и партизанскому движению.