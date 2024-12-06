06 декабря 2024, 20:52

ФСБ рассекретила архивные документы битвы под Москвой

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Выставка «Чекисты на защите столицы» открылась в УФСБ России по Москве и Московской области. Ее приурочили ко Дню начала контрнаступления советских войск против фашистов в битве под столицей, сообщил корреспондент 360.ru.

Посетители выставки могут лично изучить рассекреченные архивные документы о деятельности диверсантов и истребительных батальонов, действовавших на территории Московской области, временно оккупированной противником. Также здесь представлены другие исторические документы и фотографии.

Управление ФСБ РФ по ДНР рассекретило архивные документы о расследовании преступлений нацистов, совершенных в 1941–1943 годах на донецкой шахте. Материалы разместили в музее Великой Отечественной войны в Донецке.

Силовики организовали экскурсию по выставке для учеников подшефной школы, а также показали им интерактивный музей Управления с экспозициями, посвященными спецшколе подрывников НКВД МО и партизанскому движению.

Выставки Музеи ФСБ Великая Отечественная война Москва
06 декабря 2024, 17:44
Россиянам объяснили идею ограничить порядок выдачи больничных
РИА «Новости»
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Идея ограничить порядок выдачи больничных листов в России возникла на фоне необходимости взять под контроль эту сферу. Об этом изданию Lenta.ru сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«До введения электронного больничного у нас, по оценкам экспертов, порядка двух миллионов больничных выдавали фиктивно», - отметила она.

По словам депутата, врачи совершали должностное правонарушение, чтобы через больничный предоставить дополнительное время отдыха. После введения электронных больничных, это стало гораздо сложнее, поскольку появился полный контроль.

Бессараб напомнила, что по новым правилам человеку не откажут в больничном листе. Однако врач самостоятельно уже не сможет выписать больничный больше, длительностью свыше трех дней.

Для того, чтобы медики не подвергались опасности должностных нарушений, врачебная комиссия установит, что это действительно болезнь и даст более объективные возможности лечения, заключила парламентарий.

Минздрав России планирует с 1 сентября 2025 года ввести новый порядок выдачи больничных листов. Изменения затронут тех, кто часто болеет.

Болезни Врачи Россия Больничный
05 декабря 2024, 17:24
Кадырову напомнили о единстве права после критики СК и МВД
РИА «Новости»
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Критика, которой глава Чечни Рамзан Кадыров подверг руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, звучит довольно странно. На это в беседе с Lenta.ru указала член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Она отметила, что с материалами уголовного дела против подростка, вероятно упомянутого Кадыровым, не знакома.

«Но могу сказать, и об этом обязательно надо говорить, что странно слышать такие слова от главы республики, где нарушения в силовых структурах - нередкое явление», - сказала Меркачева.

От правозащитников, добавила член СПЧ, вообще скопилось немало вопросов к структурам республики. В пример она привела несколько дел, по которым нет никакой информации.

«Думается, что, если задавать вопросы главе всего СК России и главе МВД, надо исходить из того, что сам четко стоишь на позициях верховенства права, что оно у нас неизбирательно», - обратила она внимание.

Меркачева напомнила, что Уголовный кодекс для всех россиян один, так же как и право, которое нужно отстаивать для каждого.

Ранее глава Чечни усомнился в профпригодности Бастрыкина и Колокольцева из-за дела 13-летнего подростка, которого будут судить за драку в парке «Ходынское поле».

Драки Уголовное дело Чечня Рамзан Кадыров Ева Меркачева Следственный комитет России
05 декабря 2024, 08:54
«Всех получателей пенсии ждут индексации». Как изменятся выплаты в 2025 году?
РИА «Новости»
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В следующем году все пенсии в России проиндексируют на 14,75%. Об этом заявила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru.

«Всех получателей пенсии ожидают индексации. Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75%», - сказала она.

По словам Бессараб, получатели социальных пенсий, чьи доходы ниже регионального прожиточного минимума, получат доплату к пенсии. Отсюда следует, что размер выплаты будет не меньше прожиточного минимума у абсолютно всех пенсионеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, что со следующего года минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве составит 25 850 рублей. Также на 5,5% вырастут другие социальные выплаты.

Пенсия Пенсионеры Доходы
05 декабря 2024, 08:16
«Сейчас не до веселья». Более 25% россиян отказались идти на новогодний корпоратив
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Чуть больше четверти россиян не пойдут на новогодний корпоратив. Такой результат показало исследование рекрутинговой платформы hh.ru, сообщило РИА «Новости».

По его данным, 27% сотрудников по разным причинам не захотели посещать мероприятие.

Из них 2% не захотели отмечать праздник в присутствии начальства, 5% не решились праздновать с коллегами, 14% вообще пропускают все корпоративы, а 6% считают, что сейчас не до веселья.

Больше других от праздничных мероприятий отказались жители Башкирии, Нижегородской, Московской, Кемеровской и Тюменской областей.

Ранее сервис Superjob выяснил, что корпоратив проведут 58% российских компаний. Праздники устроят в офисах, ресторанах и за городом. Наименее популярными праздничными развлечениями для коллег стали походы в театр.

Исследования Праздники Новый год

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