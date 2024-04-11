ФСБ рассекретила архив о массовых казнях жителей Смоленска во время войны

В документах фигурировали показания немецких военнопленных. Офицер вермахта Гейнц Винклер в ходе допроса заявил, что войска получили приказ о массовом уничтожении жителей. По его словам, самые жестокие расправы устраивали боевики гестапо и военные войск СС, проходившие через город.

Немецкий танкист Карл Шнайдер стал одним из участников массовой казни мирных жителей в 1941 году.

«Наш полк собрал на окраине Смоленска более 1000 местных жителей <…> Их раздели и разули, а потом расстреляли из автоматического оружия. Среди убитых были женщины и дети», - рассказывал военный.

В сообщении контрразведки СМЕРШ говорилось, что военные СС вывозили за город целые семьи для дальнейшей расправы при малейшем подозрении в сотрудничестве с партизанами или Красной Армией. В 1942 году нацистские военные сожгли шесть домов с запертыми внутри жителями и группой из 15 партизан в одной из смоленских деревень.

По оккупацией регион находился более двух лет. Освободили Смоленскую область в октябре 1943 года. За это время численность населения сократилась в два раза.

Всем материалы управление ФСБ передало в Государственный архив новейшей истории Смоленской области в рамках проекта «Без срока давности».

В июле прошлого года Смоленский областной суд удовлетворил заявку Генпрокуратуры о признании геноцидом советского народа жестокие преступления немецко-фашистских захватчиков во время оккупации региона. Кроме массового уничтожения мирных жителей и военнопленных нацисты использовали пытки и истязания.