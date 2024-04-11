ФСБ рассекретила архив о массовых казнях жителей Смоленска во время войны
Оккупировавшие Смоленск нацистские войска во Великой Отечественной войны устроили массовые казни мирных жителей. Жертвами расправ стали более 1000 человек. Об этом со ссылкой на рассекреченные архивы управления ФСБ Смоленской области сообщил ТАСС.
В документах фигурировали показания немецких военнопленных. Офицер вермахта Гейнц Винклер в ходе допроса заявил, что войска получили приказ о массовом уничтожении жителей. По его словам, самые жестокие расправы устраивали боевики гестапо и военные войск СС, проходившие через город.
Немецкий танкист Карл Шнайдер стал одним из участников массовой казни мирных жителей в 1941 году.
«Наш полк собрал на окраине Смоленска более 1000 местных жителей <…> Их раздели и разули, а потом расстреляли из автоматического оружия. Среди убитых были женщины и дети», - рассказывал военный.
В сообщении контрразведки СМЕРШ говорилось, что военные СС вывозили за город целые семьи для дальнейшей расправы при малейшем подозрении в сотрудничестве с партизанами или Красной Армией. В 1942 году нацистские военные сожгли шесть домов с запертыми внутри жителями и группой из 15 партизан в одной из смоленских деревень.
По оккупацией регион находился более двух лет. Освободили Смоленскую область в октябре 1943 года. За это время численность населения сократилась в два раза.
Всем материалы управление ФСБ передало в Государственный архив новейшей истории Смоленской области в рамках проекта «Без срока давности».
В июле прошлого года Смоленский областной суд удовлетворил заявку Генпрокуратуры о признании геноцидом советского народа жестокие преступления немецко-фашистских захватчиков во время оккупации региона. Кроме массового уничтожения мирных жителей и военнопленных нацисты использовали пытки и истязания.