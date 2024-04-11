11 апреля 2024, 13:56

ФСБ рассекретила архив о массовых казнях жителей Смоленска во время войны

РИА «Новости»
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Оккупировавшие Смоленск нацистские войска во Великой Отечественной войны устроили массовые казни мирных жителей. Жертвами расправ стали более 1000 человек. Об этом со ссылкой на рассекреченные архивы управления ФСБ Смоленской области сообщил ТАСС.

В документах фигурировали показания немецких военнопленных. Офицер вермахта Гейнц Винклер в ходе допроса заявил, что войска получили приказ о массовом уничтожении жителей. По его словам, самые жестокие расправы устраивали боевики гестапо и военные войск СС, проходившие через город.

Немецкий танкист Карл Шнайдер стал одним из участников массовой казни мирных жителей в 1941 году.

«Наш полк собрал на окраине Смоленска более 1000 местных жителей <…> Их раздели и разули, а потом расстреляли из автоматического оружия. Среди убитых были женщины и дети», - рассказывал военный.

В сообщении контрразведки СМЕРШ говорилось, что военные СС вывозили за город целые семьи для дальнейшей расправы при малейшем подозрении в сотрудничестве с партизанами или Красной Армией. В 1942 году нацистские военные сожгли шесть домов с запертыми внутри жителями и группой из 15 партизан в одной из смоленских деревень.

По оккупацией регион находился более двух лет. Освободили Смоленскую область в октябре 1943 года. За это время численность населения сократилась в два раза.

Всем материалы управление ФСБ передало в Государственный архив новейшей истории Смоленской области в рамках проекта «Без срока давности».

В июле прошлого года Смоленский областной суд удовлетворил заявку Генпрокуратуры о признании геноцидом советского народа жестокие преступления немецко-фашистских захватчиков во время оккупации региона. Кроме массового уничтожения мирных жителей и военнопленных нацисты использовали пытки и истязания.

ФСБ Великая Отечественная война
11 апреля 2024, 14:48
«Наверняка микрофон в ухе». Сирота восхитился феноменальной памятью Путина
Телеканал «360»
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Президент России Владимир Путин обладает феноменальной памятью. Об этом сыровар Олег Сирота рассказал в интервью ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой.

Он пояснил, что не единожды видел президента. Как правило, Путин принимает участие в мероприятиях двух форматов, отметил Сирота.

«Это совещания, на которых официальная повестка. Они проработаны, он (Владимир Путин - прим. ред.) к ним готовится. К ним готовимся и мы. А есть такие мероприятия, которые не подготовлены вообще», - заметил сыровар.

Во время одной встречи, которая длилась более четырех часов, Сирота заинтересовался способностью главы государства очень точно отвечать на узкие отраслевые вопросы.

«Дай, думаю, посмотрю, что у него там в ухе - наверняка микрофон. Подхожу к нему как-то сбоку, пытаюсь выглянуть, а мне охранник жестом показывает, чтобы я на место сел», - вспомнил собеседник «360».

Он отметил, что наушника в ухе у главы государства не увидел. За долгую встречу российский лидер сбился всего два раза, указал Сирота. Однако это, по его словам, вполне нормальное явление для любого человека.

«Я понял, что наушника нет, у него реально феноменальная память, это уникальный человек. Все шутят про его двойников, но чувство юмора не пришьешь», - заключил сыровар.

Интервью Владимир Путин Олег Сирота
11 апреля 2024, 14:45
Лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги предложили в Госдуме
РИА «Новости»
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В Государственную думу внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России в случае нарушения присяги гражданина. Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стали депутаты Михаил Делягин, Олег Нилов, Сергей Обухов и Михаил Матвеев.

«Если я нарушу обязательства присяги, то пусть меня настигнет законная суровая кара, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации», - указали в тексте документа.

В присяге гражданина получатель паспорта обязуется соблюдать Конституцию и законодательство страны, защищать ее независимость и свободу, уважать ее традиции, историю и культуру.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал лишать гражданства мигрантов , которые откажутся участвовать в специальной военной операции. По его мнению, их нужно привлекать к исполнению воинского долга.

Мигранты Депутаты Россия
11 апреля 2024, 14:10
Родион Газманов решил стать депутатом Мосгордумы
РИА «Новости»
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Певец и телеведущий Родион Газманов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Хотя Газманов не состоит в партии, он активно принимает участие в ее гуманитарной миссии, особенно после начала специальной военной операции. Он посещал бойцов в госпиталях и участвовал в концертах, а также выступал перед жителями освобожденных территорий.

Опыт участия в избирательных кампаниях стал для Газманова первым, но он подошел к нему с оптимизмом. Он отметил, что уже имеет значительный опыт в сфере управления и общественной работы.

Газманов уверен в своей способности выполнять важные задачи на благо общества благодаря своему перфекционизму и высокому чувству ответственности.

«Быть депутатом - это быть полезным людям, помогать в решении важных, стратегических вопросов, касающихся самого широкого спектра. Зная свой перфекционизм, гиперответственность, уверен, что смогу быть полезным людям на посту депутата Думы города Москвы», - отметил певец.

На днях Родион Газманов взбесился из-за вопроса о сменившем фамилию брате. Он буквально накричал на журналистов.

Депутаты Москва Шоу-бизнес
11 апреля 2024, 13:05
Московского пациента весом более 300 кг не смогли вынести на носилках
РИА «Новости»
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Пациента с сердечной недостаточностью, вес которого более 300 килограммов, пока не удалось вынести на носилках. Мужчина до сих пор находится в квартире. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

На место прибыли медики и пожарные. Вместе они продумывают план, который позволит госпитализировать мужчину. Пока пациент находится внутри своей квартиры.

Его планировали вынести из помещения на стандартных носилках. Однако предельная предельная масса, которую они могут выдержать, - около 130 килограммов.

Посовещавшись, медики и бригада спасателей решили действовать без носилок.

Источник «360» сообщал, что прибывшие к пациенту фельдшеры сразу поняли, что не смогут транспортировать мужчину. Он бы не поместился в карету скорой помощи. Также мужчину не смогли вынести через дверной проем. Поэтому медики вызвали на место бригаду спасателей с просьбой срезать решетки на окнах.

Спасатели Скорая помощь Мужчины Москва

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