Фридман объяснил свое возвращение в Россию
Российский предприниматель Михаил Фридман прилетел в Москву из-за эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом он заявил в беседе с агентством Bloomberg.
Известно, что неделю назад Фридман уехал из Великобритании.
«Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации», - сказал бизнесмен.
По его словам, как только боевые действия в Израиле закончатся, он вернется туда. Ранее СМИ писали о том, что предприниматель покинул Соединенное Королевство, переехал жить в Израиль, но из-за израильско-палестинского конфликта вынужден был прилететь в Россию.
Фридман в марте 2022 года оказался в санкционном списке Великобритании из-за начала российской спецоперации на Украине. Сначала речь шла о заморозке его активов. Однако в сентябре 2023-го британское правительство ужесточило против бизнесмена ограничительные меры.