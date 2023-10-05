Французский парламентарий обвинил Украину в недобросовестной конкуренции

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Поставки украинской курятины негативно повлияли на французский агропромышленный сектор. Об этом заявил член парламента Франции Николя Мейзонне в своем обращении к правительству страны, сообщила « Лента.ру» со ссылкой на текст письма.

Он обвинил украинских производителей в «недобросовестной конкуренции» из-за низкого качества и низких цен зарубежной курятины.

«Ослабление французского сектора в основном связано с недобросовестной конкуренцией, с которой сталкиваются французские производители», - отметил Мейзонне.

Он напомнил, что соглашение о свободной торговле с Украиной ставило перед собой цель помочь стране. При этом 80% экспорта курицы в Европу в конечном итоге приносит прибыль не украинской экономике, а компании МХП, штаб-квартира которой находится на Кипре.

В связи с этим парламентарий призвал правительство принять меры для устранения конкуренции, «жертвой которой является французский сектор птицеводства».

Ранее о недобросовестной конкуренции производителей из Украины заявил председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер. Он предупредил, что французский семейный бизнес птицеводства оказался под угрозой из-за «нашествия украинских кур».