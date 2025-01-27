Французский «Независимый институт философии» признали нежелательным в России

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и возложил венок к монументу «Мать-Родина» в память о жертвах блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время посещения мемориального комплекса президент России также возложил букет красных роз к одной из братских могил, в которой похоронен его старший брат, погибший в детстве во время блокады. Подойдя к месту захоронения, Путин опустился на колено и немного задержался у могилы.

Российский лидер приехал в Северную столицу, чтобы побывать на памятных мероприятиях по случаю 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». В комплексе, состоящем из 186 братских могил и шести тысяч индивидуальных захоронений, похоронены 420 тысяч жителей города и 70 тысяч солдат.

Ранее научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Валерий Григорчук нашел в домовой книге первое документальное подтверждение информации о том, что у Владимира Путина был старший брат. Профессор рассказал, что на странице со списком проживающих указаны Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом находится приписка - Олег Владимирович, 1937 года рождения. Эта запись зачеркнута, что свидетельствует о его смерти.

Российский лидер приехал в северную столицу, чтобы побывать на памятных мероприятиях по случаю 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». В комплексе, состоящем из 186 братских могил и шести тысяч индивидуальных захоронений, похоронены 420 тысяч жителей города и 70 тысяч солдат.

Во время посещения мемориального комплекса президент России также возложил букет красных роз к одной из братских могил, в которой похоронен его старший брат, погибший в детстве во время блокады. Подойдя к месту захоронения, Путин опустился на колено и немного задержался у могилы.

Ранее научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Валерий Григорчук нашел в домовой книге первое документальное подтверждение информации о том, что у Владимира Путина был старший брат. Профессор рассказал, что на странице со списком проживающих указаны Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом находится приписка с именем Олег Владимирович 1937 года рождения. Эта запись зачеркнута, что свидетельствует о его смерти.