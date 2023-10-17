Фотовыставку «Путеводитель добрых дел» открыли в Москве
В Москве, в парке имени Юрия Лужкова, открыли фотовыставку «Путеводитель добрых дел». Ее приурочили к трехлетию работы благотворительного сервиса на портале mos.ru и деятельности НКО. Об этом сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
«Выставка посвящена фондам - участникам благотворительного сервиса. С ее помощью мы постарались поближе познакомить москвичей и гостей города с благотворительностью, рассказать, как поддержать фонды самой разной направленности», - поделилась она.
На фотографиях жители столицы увидят детей, пожилых, людей, взрослых и жителей столицы с ограниченными возможностями здоровья - всех тех, кто получил от НКО благотворительную помощь.
Кроме этого, на одном из стенде москвичи познакомятся с деятельностью фонда «Второе дыхание». Его волонтеры помогают вернуть жизнь старым вещам.
Благотворительный сервис на mos.ru работает с 2020 года. За три года через него удалось собрать свыше 86 миллионов рублей на добрые дела.
Ранее в Москве открыли выставку об истории профессионального образования. Экспозицию представили в 30 столичных центрах госуслуг и онлайн на сайте Главархива.