Фотовыставку «Путеводитель добрых дел» открыли в Москве

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«Выставка посвящена фондам - участникам благотворительного сервиса. С ее помощью мы постарались поближе познакомить москвичей и гостей города с благотворительностью, рассказать, как поддержать фонды самой разной направленности», - поделилась она.

На фотографиях жители столицы увидят детей, пожилых, людей, взрослых и жителей столицы с ограниченными возможностями здоровья - всех тех, кто получил от НКО благотворительную помощь.

Кроме этого, на одном из стенде москвичи познакомятся с деятельностью фонда «Второе дыхание». Его волонтеры помогают вернуть жизнь старым вещам.

Благотворительный сервис на mos.ru работает с 2020 года. За три года через него удалось собрать свыше 86 миллионов рублей на добрые дела.

Ранее в Москве открыли выставку об истории профессионального образования. Экспозицию представили в 30 столичных центрах госуслуг и онлайн на сайте Главархива.