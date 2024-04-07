07 апреля 2024, 23:09

Фотовыставку на фасадах Дома офицеров Черноморского флота открыли в Севастополе

Freepik
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В Севастополе открылась фотовыставка «Окна Победы», посвященная 80-летию освобождения Крыма от нацистской оккупации. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Экспозиция с большими фотографиями советских воинов рассказывает о Крымской наступательной операции 1944 года. Постеры разместили на фасадах Дома офицеров Черноморского флота РФ.

«Наши „Окна Победы“ важны еще и потому, что воины Российской Армии и Флота <…> уничтожают нацизм и фашизм во время специальной военной операции на Украине», - заявил начальник Дома офицеров Владимир Пискайкин.

Ранее жителям Московской области предложили присоединиться к фестивалю русской культуры и искусства «Севастополь собирает друзей». Мероприятие пройдет как в очных, так и в заочных форматах конкурсов и патриотических акций.

Военные Крым Севастополь Армия
07 апреля 2024, 19:23
Телеканал «360» получил премию «Феникс» в номинации «Региональное телевидение и СМИ»
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Телеканал «360» стал победителем национальной премии «Феникс» в номинации «Региональное телевидение и СМИ». Награждение лауреатов состоялось на площадке ВДНХ.

Ранее стало известно, что четыре проекта Московской области вошли в шорт-лист премии «Спорт-Бизнес-Консалтинг-2024». Регион представили в таких номинациях, как «Ледовая аренда года», «Спортивный регион года», «Проект года» и «Спортивно-массовое мероприятие года».

«Мы с первого дня - а мы не сильно отставали от федеральных коллег в соцсетях, чувствуем поддержку. Rutube нужен России, продолжайте - это очень большое дело», - заявил гендиректор телеканала «360» Алексей Каклюгин.

Премию приурочили к 30-летию Рунета. На сегодняшний день аудитория телеканала «360» на Rutube превышает 143 тысячи человек.

Россия Телевидение ВДНХ
07 апреля 2024, 18:11
«Какой-то силой пронзило». Патриарх Кирилл вспомнил, как полвека назад обрел смысл жизни
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещение вспомнил, как 55 лет назад обрел «знамение своей жизни». Рассказ прозвучал на проповеди в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Патриарх отметил, что прекрасно помнит тот день. Он был на службе в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

«Перед хиротонией я, как и полагается, стоял перед сосудом для архиерейского омовения, иконостасом, и в этот момент услышал прокимен (библейский стих - прим. ред.): „Благовестите день о дне спасение Бога нашего“. И меня прямо какой-то силой пронзило, я сказал себе: вот это и должен быть символ твоей жизни, это должно быть знаменем твоей жизни: благовестить о дне спасения Бога нашего», - процитировало его РИА «Новости».

Патриарх добавил, что с тех пор всегда ощущал помощь Бога в этом деле и считает его смыслом жизни до сих пор.

Патриарх Кирилл стал главой Русской православной церкви в 2009 году. В феврале исполнилось 15 лет со дня его интронизации.

Религия Патриарх Кирилл
07 апреля 2024, 13:17
Новый профессиональный праздник появится в России
Freepik
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Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. Информация об этом появилась на официальном сайте кабмина.

Правительство России учредило новый профессиональный праздник - День работника электронной промышленности. Информация об этом появилась на официальном сайте кабмина.

«Постановление, закрепляющее эту дату в календаре, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - следует из документа.

С инициативой о создании праздника обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Как отметили в правительстве, электронная промышленность - одна из стратегических отраслей экономики в России. Отмечать День работника электронной промышленности будут в первое воскресенье октября.

В России в октябре ежегодно отмечают День работника атомной промышленности. В прошлом году, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников «ЗиО-Подольск», отметили, что компания производит оборудование для атомной и тепловой энергетики, нефтехимической и газовой промышленности, а ее продукцией оснащены не только предприятия России, но и стран Балтии и стран Содружества Независимых Государств.

Праздники Россия Михаил Мишустин Экономика Промышленность Наука
07 апреля 2024, 10:41
Продающие вейпы несовершеннолетним предложили закрывать
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Некоторые работники магазинов продают детям вейпы, несмотря на действующий запрет. Зачастую продавцам выгоднее заплатить штраф, чем соблюдать принятые нормы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он предложил ужесточить наказание за продажу аэрозольных смесей несовершеннолетним и закрывать точки, нарушающие закон.

«Правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, <…>, а также увеличить штрафы за нарушение закона», - указал Володин.

Председатель ГД напомнил о вреде вейпов. По его словам, содержащиеся в аэрозоле токсичные вещества могут вызвать патологические изменения, в том числе отек мозга и остановку сердца. Володин добавил, что от регулирования продажи вейпов зависит вопрос здоровья детей.

Ранее петербургская школьница попала в реанимацию из-за отравления электронной сигаретой. Девятиклассница потеряла сознание у себя дома. Девочку доставили в больницу с тяжелым отравлением.

Штрафы Дети Законы Запреты

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