Фотосессия полуголых калужских студентов возбудила дискуссию среди горожан

Некоторых пользователей возмутили снимки, о чем они поспешили написать в комментариях, где развернулась целая дискуссия о пределах допустимого и каким должен быть «образ русского парня». Но основная доля сообщений пришлась на студенток, которые положительно оценили спортивную форму однокурсников.

Организатор конкурса и глава управления корпоративных и внешних коммуникаций КГУ Илья Голец в комментарии 360.ru заявил, что не ожидал такого повышенного внимания к внутривузовскому мероприятию.

Он пояснил, что аналогичные фотосессии для конкурса проводят каждый год, но только в этот раз снимки вызвали интерес аудитории.

«У нас и в прошлом году такое тоже было, но такой реакции не было. Но нам приятно, что внутренний университетский конкурс стал таким инфоповодом», - заявил Голец.

Представитель вуза пояснил, что обычно дальше городских СМИ сообщения о конкурсе не уходили, а теперь им заинтересовались на федеральном уровне. Он добавил, что сам и кандидаты на титул «Мистер КГУ» отнеслись к такому вниманию с улыбкой.

«Я вижу просто молодых парней, которые с голым торсом фотографируются. Если кто-то увидел что-то эротическое и если это мужчина, то ему надо подумать, все ли у него хорошо», - добавил Голец.

Он подчеркнул, что в этом году практически такая же дискуссия развернулась вокруг фотосессии участниц конкурса «Мисс КГУ», где на фотографиях студентки стояли с цветами и обнаженными плечами. За такой вид девушек обозвали эскортницами.

«Так что для нас это не первое родео», - подытожил представитель вуза и добавил, что фотосессия студентов в костюмах такого ажиотажа не вызвала.

Скандал вокруг конкурсов красоты набрал обороты в Америке после того, как обладательницы титулов «Мисс США» и «Юная мисс США» отказались от своих званий. Матери победительниц заявили, что дочери столкнулись с домогательствами и травлей во время мероприятия.