22 мая 2024, 20:40

Фотосессия полуголых калужских студентов возбудила дискуссию среди горожан

Википедия
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Ежегодный конкурс Калужского государственного университета имени Циолковского «Мистер КГУ» привлек повышенное внимание. Причиной стали фотографии 10 студентов с голыми торсами, опубликованными на странице Медиацентра вуза во «ВКонтакте».

Некоторых пользователей возмутили снимки, о чем они поспешили написать в комментариях, где развернулась целая дискуссия о пределах допустимого и каким должен быть «образ русского парня». Но основная доля сообщений пришлась на студенток, которые положительно оценили спортивную форму однокурсников.

Организатор конкурса и глава управления корпоративных и внешних коммуникаций КГУ Илья Голец в комментарии 360.ru заявил, что не ожидал такого повышенного внимания к внутривузовскому мероприятию.

Он пояснил, что аналогичные фотосессии для конкурса проводят каждый год, но только в этот раз снимки вызвали интерес аудитории.

«У нас и в прошлом году такое тоже было, но такой реакции не было. Но нам приятно, что внутренний университетский конкурс стал таким инфоповодом», - заявил Голец.

Представитель вуза пояснил, что обычно дальше городских СМИ сообщения о конкурсе не уходили, а теперь им заинтересовались на федеральном уровне. Он добавил, что сам и кандидаты на титул «Мистер КГУ» отнеслись к такому вниманию с улыбкой.

«Я вижу просто молодых парней, которые с голым торсом фотографируются. Если кто-то увидел что-то эротическое и если это мужчина, то ему надо подумать, все ли у него хорошо», - добавил Голец.

Он подчеркнул, что в этом году практически такая же дискуссия развернулась вокруг фотосессии участниц конкурса «Мисс КГУ», где на фотографиях студентки стояли с цветами и обнаженными плечами. За такой вид девушек обозвали эскортницами.

«Так что для нас это не первое родео», - подытожил представитель вуза и добавил, что фотосессия студентов в костюмах такого ажиотажа не вызвала.

Скандал вокруг конкурсов красоты набрал обороты в Америке после того, как обладательницы титулов «Мисс США» и «Юная мисс США» отказались от своих званий. Матери победительниц заявили, что дочери столкнулись с домогательствами и травлей во время мероприятия.

Вузы Мужчины Студенты конкурсы
22 мая 2024, 21:03
Единый день голосования 2024 года получил свой логотип
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Центральная избирательная комиссия на заседании в среду, 22 мая, утвердила итоговый вариант логотипа единого дня голосования, который состоится в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что в этом году единый день голосования пройдет 8 сентября. Любые изменения, которые могут коснуться выборов, определят до 8 июля.

«С учетом пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов мы, как и обещали, доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», - подчеркнула председатель ЦИК.

В единый день голосования выборы разных уровней состоятся в 83 регионах. В 20 субъектах после единого дня голосования появятся новые губернаторы.

Среди них Хабаровский край, Курская, Кемеровская, Калининградская и Тульская область, где прошлые руководители досрочно оставили свои посты после перехода на работу в правительство и администрацию президента России.

В Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму губернаторов изберут депутаты местных парламентов.

ЦИК РФ Россия Единый день голосования Выборы
22 мая 2024, 17:53
Осужденного по делу о фейках мундепа Яшина отправили в ШИЗО
РИА «Новости»
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Руководство исправительной колонии в городе Сафоново Смоленской области отправило на 15 суток в штрафной изолятор бывшего московского муниципального депутата Илью Яшина*, отбывающего наказание по делу о фейках против российской армии. О наказании своего подзащитного в комментарии РИА «Новости» рассказал адвокат Михаил Бирюков.

Он пояснил, что осужденного обвинили в том, что он встал с койки на три минуты позже команды «подъем», что подпадает под нарушение режима.

«Мы будем это обжаловать, но уже после того, как он отбудет наказание в штрафном изоляторе», - заявил Бирюков.

Защитник добавил, что из-за отправки в штрафной изолятор Яшин* не сможет встретиться со своими родителями, которые приехали в колонию, где узнали о наказании сына. Следующее свидание осужденному положено только через четыре месяца.

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 года колонии общего режима в декабре 2022 года.

Причиной возбуждения уголовного дела стали использованные обвиняемым заведомо недостоверные фотографии и видео о российских военных в Буче. Суд признал правомерным заявления прокурора, что Яшин* действовал по мотивам политической ненависти. Осужденный признать свою вину не признал. Адвокаты пообещали обжаловать приговор.

*Илья Яшин - признан в России иностранным агентом.

Суд Адвокаты ФСИН Россия
22 мая 2024, 17:30
Россиянам рассказали о пользе борща для здоровья
Телеканал «360»
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Борщ остается одним из главных первых блюд во многих российских семьях. Правильно приготовленный суп не только обладает прекрасным вкусом, но и приносит пользу здоровью. Как сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание», об этом в эфире программы «Формула еды» на телеканале «Россия 1» рассказал врач и ведущий Сергей Агапкин.

Борщ остается одним из главных первых блюд во многих российских семьях. Правильно приготовленный суп не только обладает прекрасным вкусом, но и приносит пользу здоровью. Как сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» , об этом в эфире программы «Формула еды» на телеканале «Россия 1» рассказал врач и ведущий Сергей Агапкин.

Специалист пояснил, что в свекле, чесноке, помидорах и томатной пасте содержатся антираковые вещества, а мясной бульон устраняет дефицит железа, укрепляет сердце и сосуды. Кроме того, борщ помогает восстанавливать силы после тяжелых болезней или перенесенных операций.

Предпочтение лучше отдавать супу, приготовленному дома, а не покупному.

Посвященная борщу программа «Формула еды» стала лидером субботнего эфира, собрав у экранов телевизоров более 1,37 миллиона зрителей.

Новый выпуск посвятят приготовлению и полезным свойствам камбалы. О рыбе расскажут ведущие Сергей Агапкин и Сесиль Плеже, а практические рекомендации даст эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

Еда Роспотребнадзор Россия
22 мая 2024, 14:26
Производство инновационных биотехнологических лекарств появится в Москве
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В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» начали создание исследовательского и производственного комплекса биотехнологической компании «Артселленс». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Центром исследований и разработок «Артселленса» стала площадка «Технополис Москва» в Печатниках. Основное производство сосредоточили в Зеленограде. Финансированием этого проекта занялась столица, а также Сбер, указал Овчинский.

«Развитие медицины и технологий, связанных с ней, - одна из ключевых задач для столичной промышленности», - добавил он.

В скором времени на площадках ОЭЗ появится не только производство, но и научно-исследовательский центр. Компания уже получила статус резидента экономической зоны, добавил руководитель департамента. По его словам, это поможет производителю получить льготы, а сэкономленные таким образом деньги можно будет направить на собственное развитие.

«Инвестиционный кредит на постройку был взят благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства, который компенсировал часть процентных платежей. Сейчас ведется проектирование внутреннего оснащения будущих объектов», - добавил Овчинский.

Вице-президент Сбербанка, председатель Мосбанка Вячеслав Цыбульников отметил, что одним из основных направлений деятельности финансовой организации была и остается поддержка компаний, которые предоставляют медицинские услуги. Кроме того, банк заинтересован в помощи по развитию фармацевтики.

«Сбер предоставляет клиентам широкую линейку банковских продуктов и нефинансовых сервисов на всех стадиях реализации новых проектов, а также в процессе финансирования деятельности предприятий и организаций», - отметил он.

Компания «Артселленс» займется разработкой и полным циклом производства препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и других социально значимых заболеваний.

В рамках первого этапа проекта уже в 2025 году в Печатниках запустят биотехнологическое производство R&D-центра. Во время второго этапа запустят также биотехнологический завод в «Алабушево».

Лекарства Медицина Деньги Промышленность Москва

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