29 декабря 2024, 13:55

Фотограф МИД Эдуард Песов скончался на 93-м году жизни

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Умер фотограф МИД Эдуард Песов. Об этом соо официальный представитель министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек», - написала она.

Захарова назвала его фотолетописцем жизни Министерства иностранных дел. По ее словам, он был участником тысяч крупнейших международных событий по всему миру.

«Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии», - подчеркнула она.

Его знали и любили на всех континентах за неутомимый характер, жизнеутверждающую силу творчества и неравнодушие к судьбам окружающих.

Дипломат назвала Песова ярчайшей звездой.

«Надо сказать „скорблю“, а хочется кричать „люблю!“» - добавила она.

Песов снимал переговоры и повседневную жизнь руководителей СССР и России, таких как Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Также он работал со всеми главами Министерства иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове Песов стал официальным фотографом МИДа.

Дипломатия Мария Захарова
29 декабря 2024, 13:04
Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в январе
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С 1 января 2025 года в России минимальный размер оплаты труда увеличится до 22 440 рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Зарплата 4,2 миллиона работников благодаря этому увеличится, в основном бюджетной сферы. Также повысится размер ряда социальных выплат и пособий», - написал он.

Глава нижней палаты парламента добавил, что с 1 января возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам.

Также в следующем месяце вступят в силу нормы, совершенствующие миграционное законодательство. В частности, законы о борьбе с фиктивными материнством, отцовством и браками мигрантов.

Кроме того, ужесточается ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Володин напомнил об уголовной ответственности за неоднократное нарушение действующих ограничений.

Законы Госдума РФ Россия
29 декабря 2024, 00:22
Подставные невесты из Чувашии помогли нелегально въехать в Россию десяткам восточных мужчин
Пресс-служба МВД
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Жительница Чебоксар организовала канал незаконной миграции в Россию из Сирии. По нему в страну успели въехать 30 сирийцев, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в официальном Telegram-канале.

Женщина действовала в группе с неустановленными лицами. Она сотрудничала с жительницами Чебоксар, которые за деньги соглашались оформить фиктивные приглашения сирийцам. Всего с марта по декабрь 2023 года по этому каналу в Россию въехали 30 граждан Сирии. При этом одну из девушек из криминальной схемы, ранее уже привлекли за аналогичное преступление - ее судят в Кировской области. Чувашская полиция прервала нелегальный канал миграции. В отношении подозреваемых в его организации возбудили уголовное дело. По нему проходят 12 жительниц Чебоксар в возрасте от 23 до 27 лет. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал нелегальную миграцию источником рисков и террористических атак.

Сирия Преступления Женщины Мужчины Полиция Чувашия
28 декабря 2024, 19:05
Прокуратура предостерегла двух глав духовных управлений мусульман за фетву о многоженстве
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Прокуратура вынесла предостережения главам Советов улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман по Нижегородской и Свердловской областям из-за поддержки фетвы о допустимости многоженства. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в надзорном ведомстве.

Совет улемов - совещательный орган, отвечающий среди прочего за фетвы - религиозно-правовые заключения.

Также предостережение выписали главному редактору издательского дома «Медина».

Фетву, разрешающую мусульманам вступать в религиозный брак сразу с несколькими женами, Духовное управление мусульман приняло 19 декабря. Уже через несколько дней Генпрокуратура потребовала отменить это решение, назвав его нарушением закона. Совет улемов не стал вступать в полемику и отозвал заключение.

Согласно статье 14 Семейного кодекса, лица не могут жениться, если хотя бы одно из них уже в зарегистрированном браке.

Генпрокуратура РФ Законы Брак Ислам
28 декабря 2024, 15:34
Сервис «Жизненная ситуация» для открытия бизнеса запустили на «Госуслугах»
РИА «Новости»
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Российские предприниматели могут получить меры поддержки для бизнеса при помощи нового сервиса «Жизненная ситуация». Информация об этом появилась на официальном сайте правительства.

Новый сервис позволит бизнесменам получать необходимые услуги почти в два раза быстрее: срок получения мер сократится с 22 до 12 дней.

Также с его помощью можно оформить финансовые меры поддержки (субсидии, гранты, льготные кредиты), социальные заказы на оказание государственных и муниципальных услуг, а также нефинансовые меры поддержки (обучение и консультации), без лишних документов и посещений ведомства.

«Время, которое предприниматели сэкономят на оформлении бумаг, можно посвятить как развитию бизнеса, так и обучению, подобрать которое тоже можно при помощи сервиса», - отметил зампред правительства Дмитрий Григоренко.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала о возможности подачи заявления на «Госуслугах» тем, кто хочет получить единое пособие на детей.

Россия Бизнес Госуслуги

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