06 июня 2024, 00:13

Форум женского предпринимательства БРИКС прошел в Москве

Pxhere
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В Москве с 2 по 4 июня провели Форум женского предпринимательства БРИКС, участие в котором приняли 300 делегатов из 30 государств. На нем обсудили вопросы в области цифровых технологий, промышленности, продовольственной безопасности и другие актуальные темы.

«Форум занимает значимое место в календаре российского председательства. Альянс активно развивается, проводит мероприятия и уже многого достиг с создания в 2020 году», - отметил на торжественной церемонии открытия мероприятия замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что форум объединил представителей стран БРИКС и других дружественных государств. А выбранная организаторами тема «Создавая будущее вместе» отразила главенствующие в современном мире тенденции, направленные на созидательное развитие.

«Только совместными усилиями всех заинтересованных сторон можно преодолеть стоящие перед современным миром вызовы, обеспечить формирование нового мироустройства, отражающего политические и экономические реалии, чаяния государств», - подчеркнул Рябков.

Одним из ключевых событий деловой программы стал запуск Цифровой платформы женского предпринимательства БРИКС. Разработку цифрового решения начали в 2021 году. Инициатором выступила российская часть Женского делового альянса объединения.

Цель платформы - упростить поиск деловых партнеров, обмен опытом и культурное взаимодействие между странами. При ее создании взяли во внимание социокультурный контекст стран - участниц БРИКС.

Председатель российской части Женского делового альянса объединения Анна Нестерова отметила, что платформа позволит структурировать проектную работу. Благодаря ей легко пройдет интеграция новых участников в глобальную деловую среду женского предпринимательства.

«Мы ожидаем, что функционал платформы будет развиваться с увеличением числа предпринимательниц, а формат единого окна обеспечит доступность и качество информации», - сказала она.

Через платформу можно будет получать данные о мерах поддержки и знаковых проектах. Среди них - конкурс женских стартапов БРИКС, о запуске которого объявили в ходе деловой программы. Принять участие в нем смогут предпринимательницы из стран, входящих в организацию.

Заявки принимают на сайте Женского делового альянса БРИКС с 4 июня по 31 июля. Награждения 21 победителя в семи категориях пройдет в Москве во время проведения Делового форума БРИКС в октябре 2024 года.

Россия БРИКС Москва ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 00:26
ПМЭФ-2024 откроет двери для более 100 иностранных молодых лидеров
РИА «Новости»
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В ПМЭФ в 2024 году будут участвовать представители международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership. Поддержку по этому направлению оказал фонд «Росконгресс».

«Форум гостеприимно открывает свои двери уже шестой год подряд для представителей международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership», - сказал советник президента России Антон Кобяков.

Он отметил, что участие в мероприятиях фонда «Росконгресс» в течение года принимают молодые представители более 130 стран. В 2024 году традиционное взаимодействие с президентской программой «Новое поколение», которую реализует Россотрудничество и партнеры, стало еще более активным.

«Рассчитываем, что представители сообщества FFL станут активными участниками дискуссий, получат возможность представить свои проекты руководителям российских регионов, крупнейших компаний из разных секторов экономики, а также получат незабываемый опыт участия в крупнейшем международном многостороннем мероприятии, проводимом с личным участием президента Владимира Путина», - добавил Кобяков.

В рамках деловой программы запланировали множество стратегических и экспертных сессий, демонстрационных площадок и встреч высокого уровня. Ключевыми темами станут вопросы гармоничного развития и роли молодежи России и всех стран мира в построении многополярного мира в современных реалиях и роли инновационных решений и культурных ценностей в этом процессе.

Собравшиеся также обсудят устойчивое и равноправное цифровое сотрудничество и укрепление технологического суверенитета, поговорят о повышении важности развития народной дипломатии и определения профессиональных компетенций будущего.

Участники мероприятий будут говорить и о научных и студенческих обменах, культурно-гуманитарных инициативах и содействии реализации повестки дня в области устойчивого развития, принятой ООН до 2030 года.

Молодежь Россия Владимир Путин ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 23:46
Мантуров и Беглов вошли в состав участников торжественного открытия ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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В четверг, 6 июня, состоится торжественная церемония открытия Петербургского международного экономического форума. Состав ее участников уже определили.

В церемонии будут участвовать губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и зампред правительства Вьетнама Чан Лыу Куанг. На нее также придут заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.

В состав участников включили президента «Нового банк развития» Дилму Русеф , вице-президента Республики Эль-Сальвадор Феликса Ульоа и министра промышленности и торговли Бахрейна Абдуллу Адель Абдуллу Фахро.

Торжественное мероприятие начнется в 13:00. Церемонию будут транслировать на сайте ПМЭФ-2024.

Петербургский международный экономический форум стартовал 5 июня и завершится в субботу, 8 июня. Его главной темой в этом году обозначили «Основу многополярности - формирование новых центров роста».

Главную программу форума разделили на четыре тематических блока. Каждый из них отвечает основной миссии ПМЭФ-2024 по выстраиванию многополярной международной системы и поддержанию глобального баланса сил.

Россия ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 18:16
Семейное путешествие подарили 15-миллионному гостю выставки «Россия»
РИА «Новости»
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Международную выставку-форум «Россия» посетили 15 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Юбилейным гостем стала жительница Ялты Наталия Корнеева, которая прибыла на мероприятие вместе с двумя детьми и мужем. В подарок ей вручили сертификат на семейное путешествие в Северную Осетию на шесть дней.

В программу поездки войдут путешествия в Тагаурское, Геналдонское и Куртатинское ущелья, поездка в архитектурно-этнографический комплекс «Даргавский некрополь», мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и национальным танцам, посещение дома-музея имени Евгения Вахтангова и экскурсия по историческому центру Владикавказа.

Кроме того, семья осмотрит Аланский мужской монастырь, руины древнего города Цмити, сторожевую башню Курта и Тага.

«Мы приехали посмотреть Москву, из Ялты. Посетили выставку впервые, хоть и мало успели увидеть, но очень впечатлены! Мы рады такому подарку, потому что всегда хотели побывать в Северной Осетии - Алании», - сообщила Корнеева.

Ранее 14-миллионов посетителем выставки стал восьмилетний мальчик с Камчатки.

Россия Выставка-форум «Россия»
05 июня 2024, 18:09
Москва подписала соглашение по улучшению финансовой помощи для промпредприятий
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Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ РФ. Это сотрудничество улучшит условия получения финпомощи для столичных промышленных компаний, рассказал на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.

Правительство российской столицы на протяжении долгого времени разрабатывало комплексную систему поддержки промышленных предприятий. Сегодня одним из самых популярных инструментов в этой сфере являются льготные инвестиционные кредиты, рассказал Овчинский.

«Мы запустили программу субсидирования ставки под 3% до 3 миллиардов рублей на развитие производства сроком на три года. Соглашение позволит сделать условия привлечения дополнительных средств для предприятий еще более комфортными», - добавил он.

Одним из важных направлений работы Банка ДОМ.РФ является участие в проектах по обеспечению технологического и промышленного развития города. Сотрудничество поможет организации увеличить вклад банка в поддержку промышленности, отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет льготные инвесткредиты и займы для промышленных предприятий. Компании могут получить деньги на покупку нового оборудования, расширение производственной площадки или развитие экспорта. Желающим получить средства по льготной ставке необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленности.

Стороны планируют проводить совместные тематические мероприятия, а также рабочие встречи, круглые столы и совещания. Они необходимы для выработки предложений по вопросам сотрудничества.

Банки Правительство РФ Промышленность Правительство Москвы Москва

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