Форум имени Льва Копелева признали нежелательным в России
Министерство юстиции России включило немецкий Форум имени Льва Копелева в список нежелательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Форум получил название в честь диссидента и писателя Льва Копелева. С 2011 году он присуждает премию имени писателя за права человека и мир.
В феврале Генеральная прокуратура России также признала деятельность этой организации нежелательной на территории страны.
Минюст на прошлой неделе включил в список нежелательных еще четыре организации из Германии, следует из материалов Минюста.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в социальной сети опубликовал опрос о необходимости законодательного запрета на выплаты по смежным и авторским правам для лиц, которых признали иностранными агентами. По его словам, речь о людях, которые уехали из страны и поливают ее грязью из-за рубежа.