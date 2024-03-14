14 марта 2024, 20:51

Форум имени Льва Копелева признали нежелательным в России

РИА «Новости»
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Министерство юстиции России включило немецкий Форум имени Льва Копелева в список нежелательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Форум получил название в честь диссидента и писателя Льва Копелева. С 2011 году он присуждает премию имени писателя за права человека и мир.

В феврале Генеральная прокуратура России также признала деятельность этой организации нежелательной на территории страны.

Минюст на прошлой неделе включил в список нежелательных еще четыре организации из Германии, следует из материалов Минюста.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в социальной сети опубликовал опрос о необходимости законодательного запрета на выплаты по смежным и авторским правам для лиц, которых признали иностранными агентами. По его словам, речь о людях, которые уехали из страны и поливают ее грязью из-за рубежа.

Германия Запреты Россия
14 марта 2024, 20:52
Россиян предостерегли от попыток срыва выборов
РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы предупредила граждан об ответственности, которая грозит за нарушения избирательного законодательства на фоне сообщений в Сети о готовящихся акциях на участках голосования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В социальных сетях появились публикации, в которых звучали призывы одновременно прибыть на определенный избирательный участок в 12:00 17 марта, чтобы провести несогласованные протесты.

«Организация и участие в данных массовых мероприятиях наказываются по действующему законодательству РФ», - напомнили в прокуратуре.

За участие в несогласованных протестах максимальное уголовное наказание в России составляет до пяти лет лишения свободы.

Генеральный прокурор Игорь Краснов ранее призвал пресекать любые провокации в дни голосования. Выборы президента России проведут с 15 по 17 марта.

Прокуратура РФ Выборы президента РФ Выборы Москва
14 марта 2024, 20:04
В День бутерброда россиянам напомнили, какой хлеб самый полезный
РИА «Новости»
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Ежегодно 14 марта во всем мире отмечают праздник самого популярного блюда для быстрого перекуса. Речь, конечно, о бутерброде. В этом день Роспотребнадзор решил рассказать россиянам о том, какой хлеб подойдет для его приготовления, чтобы прием пищи был не только вкусным, но и полезным.

В ведомстве напомнили, что хлеб содержит много витамина В, а это очень важная группа для поддержания сердечно-сосудистой и нервной систем. Также в нем есть много клетчатки, которая, как известно, помогает выводить из организма «плохой» холестерин.

Имеется в хлебе и много макро- и микроэлементов. Среди них - калий, кальций, магний, натрий, фосфор, сера, хлор, железо, медь, йод, фтор, марганец и другие.

Казалось бы - идеальный продукт. Но тут есть важный нюанс, который как раз надо помнить при выборе хлеба. Все полезные вещества в основном содержатся в оболочке зерна, поэтому полезнее есть цельнозерновой вариант.

«Также полезен горчичный хлеб. Микс разных видов цельнозерновой муки тоже приветствуется», - добавили в пресс-службе.

Но даже с полезным хлебом лучше не перебарщивать, посоветовали специалисты. При покупке этого продукта рекомендуют обращать внимание, есть ли в составе именно цельнозерновая мука, причем в начале.

«Если на упаковке (а не в составе!) написано „мультизлаковый“ или „содержит цельное зерно“, это может быть маркетинговый ход, и продукт вовсе не цельнозерновой», - пояснили эксперты.

Сочетать цельнозерновой хлеб лучше с постным белком. Например, курицей, индейкой, нежирными сырами, йогуртом или рыбой. Хорошим вариантом будет добавить в бутерброды фрукты, овощи и зелень. А вот добавки кетчупа и майонеза лучше отказаться.

Еда
14 марта 2024, 19:58
Двухлетний ребенок в Екатеринбурге попал в реанимацию после отравления наркотиками
РИА «Новости»
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В городе Полевском Свердловской области двухлетний ребенок отравился психоактивными веществами. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ЧП произошло 11 марта в квартире по улице Розы Люксембург. Мать на некоторое время оставила дочь 2021 года рождения с сожителем, после чего на прогулке заметила за ней странное поведение и вызвала бригаду скорой помощи.

По результатам анализа девочке диагностировали отравление психоактивным веществом, прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В пресс-службе МВД по Полевскому РИА «Новости» рассказали, что мать пострадавшей привлекут к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Дело под свой контроль взял отдел по делам несовершеннолетних.

В декабре в Екатеринбурге в больницу после отравления наркотиками также попал двухлетний ребенок.

Наркотики Дети Свердловская область
14 марта 2024, 19:09
Папа римский написал автобиографию
Global Look Press
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В США и Европе 19 марта опубликуют автобиографию папы римского Франциска, получившую название «Жизнь. Моя история в Истории». Это дата совпадет с празднованием Дня отца по католическому календарю, о чем сообщила газета .

Выход книги понтифик анонсировал после недавней болезни.

«Я знаю, что некоторые личности ждали моей отставки после госпитализации, но, слава богу, со мной все хорошо. Господь пошлет мне еще много проектов для реализации», - сказал он.

В своей книге Франциск поделится личной историей, расскажет о детстве и итальянских корнях, которые вызывали споры в церковных кругах.

Важной темой для папы римского стало его отношение к благословению меньшинств, которое, по его словам, подчеркивает всеобъемлющую любовь Господа к людям вне зависимости от их грехов.

Также в книге он упомянул предшественника. Франциск рассказал, что после отказа от папства Бенедикта XVI желал отойти от церковных дел, однако обстоятельства и влияние определенных кругов Ватикана заставили его остаться вовлеченным в деятельность церкви.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский как минимум трижды отвергал помощь папы римского в переговорах. Почему понтифик столкнулся с давлением Запада разбирался «360».

В США и Европе 19 марта опубликуют автобиографию папы римского Франциска, получившую название «Жизнь. Моя история в Истории». Это дата совпадет с празднованием Дня отца по католическому календарю, о чем сообщила газета Corriere della Sera.

Европа Религия Папа римский Ватикан

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