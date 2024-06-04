04 июня 2024, 17:03

Фонд «Инносоциум» проведет социально ориентированные сессии на ПМЭФ-2024

РИА «Новости»
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В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума пройдут сессии и встречи социально-культурной и общественно значимой направленности. Их проведет платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум».

Чукалин выразил уверенность, что и в 2024 году им будет, что рассказать и что показать.

Среди запланированных сессий - «Ответственное отношение к домашним животным», «Жить и воспитываться в семье: практики профилактики сиротства. Опыт бизнеса и благотворителей». На панельной дискуссии «Калькулятор эффективности для НКО» обсудят разработку ключевых и комплексных методик для оценки продуктивности соцпроектов и программ НКО. А министр науки и высшего образования России Валерий Фальков примет участие в паблик-токе.

Кроме того, на ПМЭФ-2024 наградят победителей Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».

В заключительный день форума состоится традиционный День НКО. Его ежегодно совместно проводят Социальная платформа фонда «Росконгресс» - фонд «Инносоциум» и Фонд президентских грантов. Руководители некоммерческих организаций обсудят роль третьего сектора в решении социально значимых вопросов.

Все мероприятия объединит главная тема «Экономика доверия. Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого будущего».

В дискуссиях будут принимать участие депутаты Госдумы и члены правительства. Их также посетят руководители благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Собравшиеся обсудят социальные вопросы гуманитарной сферы на высшем экспертном уровне и выработают инструменты нематериальной мотивации - чтобы совершенствовать существующие экономические и социокультурные связи.

Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что третий сектор особо чувствителен к инновациям и адекватной государственной поддержке.

«Обсуждение вопросов социального предпринимательства на крупнейшей дискуссионной площадке, которой является ПМЭФ, активно помогает применять в этой среде успешно зарекомендовавшие себя практики, формирует механизм трансфера технологий в социальной сфере, подсказывает направление в поиске финансовых ресурсов и в преодолении регуляторных трудностей в деятельности социально ориентированных НКО», - пояснил он.

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин подчеркнул, что организация ежегодно обеспечивает поддержку более семи тысяч проектов некоммерческих организаций практически во всех сферах общественной жизни. Наибольшее внимание, по его словам, уделяют помощи людям, которые нуждаются в особой заботе или оказались в беде.

Россия Бизнес ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 15:17
Московские бренды нарастили производство одежды
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Столичные компании по созданию одежды за последние пять лет увеличили производство в 62,4 раза. Сегодня они продолжают наращивать темпы работы, сообщил правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, сейчас в Москве работают порядка 320 предприятий легкой промышленности. В том году они в 3,5 раза нарастили выпуск одежды. Работу в этом направлении компании продолжили и в этом году, указал Овчинский.

«Ежедневно в Москве выпускают около 28,3 тысячи наименований спецодежды, 7,9 тысячи пар обуви, 3,8 тысячи спортивных костюмов, 2,3 тысячи футболок, 1,5 тысячи головных уборов», - рассказал Овчинский.

Одной из них является компания «ПЛНБ Джинс». По сравнению с показателями прошлого года в этом она увеличила производство на 40%.

Столичное предприятие Pink Bus выпускает одежду, текстильную продукцию для дома, сумки и аксессуары. Предприятие изготавливает не только стандартные модели, но и наносит на них принты. Только за первый квартал этого года компания создала свыше 115 тысяч футболок.

«Мы стремимся, чтобы наша продукция подходила большему количеству покупателей по цене, качеству и дизайну», - уточнила сооснователь компании Мария Батюхнова.

У другого столичного бренда, производителя женской одежды «Ольга Сказкина», в первом квартале 2024 года общее количество продукции увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В связи с этим компания открыла собственный магазин.

«У нас отлаженная последовательность производства, за счет чего достигаем высокого качества продукции и поставок в срок», - объяснила представитель бренда Анастасия Якушина.

Одежда Модели Работа Магазины Промышленность Москва
04 июня 2024, 14:19
Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского
РИА «Новости»
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Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его внебрачным сыном бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщили «Известия».

Эйдельштейн от комментариев по ситуации отказался. В августе 2023 года он подал исковое заявление с требованием признать своим законным отцом Жириновского для вступления в наследство. Тогда инстанция отказала ему в рассмотрении иска из-за вступившего в силу по этому вопросу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики.

В феврале 2024 года Эйдельштейн подал апелляционную жалобу, после чего Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил вердикт.

О смерти Жириновского на 76-м году жизни стало известно 6 апреля 2022 года. В своем завещании он оставил 70% своего состоянии партии и лишь 20% - детям.

Суд Дети Владимир Жириновский
04 июня 2024, 14:09
Исследователя Арктики Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище
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В Москве завершилась церемония прощания с депутатом Госдумы, знаменитым исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщило РИА «Новости».

Тело ученого утром 4 июня привезли в храм Христа Спасителя. Обряд отпевания в Преображенской церкви провел викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност, затем состоялась траурная церемония. У входа в здание выстроилась очередь.

Проститься с Чилингаровым пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие. Президент России Владимир Путин прислал траурный венок. Усопшего похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

Чилингаров умер в возрасте 84 лет после тяжелой болезни. В Госдуме его смерть назвали большой утратой.

Депутаты Ученые Москва
04 июня 2024, 10:22
В Москве началась церемония прощания с полярником Чилингаровым
РИА «Новости»
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Утром 4 июня в Москве началась церемония прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым. Его тело доставили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, сообщили «Известия».

Гроб привезли незадолго до отпевания, которое запланировали в 09:00. В Преображенскую церковь доставили венки от президента России Владимира Путина, бывшего лидера Армении Сержа Саргсяна, председателя Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Среди гостей - председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

После полудня пройдет траурная церемония. Затем Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Исследователь умер 1 июня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Выражая соболезнования, Путин назвал его человеком-легендой и отметил вклад в отечественную науку.

Депутаты Ученые Москва

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