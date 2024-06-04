Фонд «Инносоциум» проведет социально ориентированные сессии на ПМЭФ-2024

Чукалин выразил уверенность, что и в 2024 году им будет, что рассказать и что показать.

Среди запланированных сессий - «Ответственное отношение к домашним животным», «Жить и воспитываться в семье: практики профилактики сиротства. Опыт бизнеса и благотворителей». На панельной дискуссии «Калькулятор эффективности для НКО» обсудят разработку ключевых и комплексных методик для оценки продуктивности соцпроектов и программ НКО. А министр науки и высшего образования России Валерий Фальков примет участие в паблик-токе.

Кроме того, на ПМЭФ-2024 наградят победителей Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».

В заключительный день форума состоится традиционный День НКО. Его ежегодно совместно проводят Социальная платформа фонда «Росконгресс» - фонд «Инносоциум» и Фонд президентских грантов. Руководители некоммерческих организаций обсудят роль третьего сектора в решении социально значимых вопросов.

Все мероприятия объединит главная тема «Экономика доверия. Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого будущего».

В дискуссиях будут принимать участие депутаты Госдумы и члены правительства. Их также посетят руководители благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Собравшиеся обсудят социальные вопросы гуманитарной сферы на высшем экспертном уровне и выработают инструменты нематериальной мотивации - чтобы совершенствовать существующие экономические и социокультурные связи.

Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что третий сектор особо чувствителен к инновациям и адекватной государственной поддержке.

«Обсуждение вопросов социального предпринимательства на крупнейшей дискуссионной площадке, которой является ПМЭФ, активно помогает применять в этой среде успешно зарекомендовавшие себя практики, формирует механизм трансфера технологий в социальной сфере, подсказывает направление в поиске финансовых ресурсов и в преодолении регуляторных трудностей в деятельности социально ориентированных НКО», - пояснил он.

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин подчеркнул, что организация ежегодно обеспечивает поддержку более семи тысяч проектов некоммерческих организаций практически во всех сферах общественной жизни. Наибольшее внимание, по его словам, уделяют помощи людям, которые нуждаются в особой заботе или оказались в беде.