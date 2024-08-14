Фонд имени Конрада Аденауэра признали нежелательным в России
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных и международных неправительственных организаций Фонд имени Конрада Аденауэра, его деятельность на территории России признали нежелательной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Также Минюст внес в реестр иностранных и международных неправительственных организаций «За вашу и нашу свободу», «Россия за решеткой», «Культурус» и Фонд MRR.
На сайте ведомства говорится, что Фонд имени Конрада Аденауэра зарегистрирован как некоммерческое объединение «Фонд им. Конрада Аденауэра», Russland hinter gittern e. V. («Россия за решеткой) и MRR-Fund gemeinn tzige UG (haftungsbeschr nkt) (Фонд MRR) указаны в качестве немецкий компаний.
Za va i a na i svobodu, z. s. («За вашу и нашу свободу») и Kulturus, z. s., указаны в качестве чешских организаций.