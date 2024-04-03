ФНС заподозрила «Ашан» в неуплате налогов

ФНС по результатам проведенной в 2023 году выездной проверки может доначислить российскому подразделению «Ашан» 180,9 миллиона рублей неуплаченных налогов, следует из отчета торговой сети. На сами налоги из этой суммы приходится 125,9 миллиона рублей, говорится в документе.

Год назад финансовая прокуратура Франции инициировала расследование в связи с подозрениями в коррупции в российском филиале компании «Ашан». Расследование началось в марте 2020 года из-за подозрений в подкупе иностранных должностных лиц, а также коррупции со стороны частных лиц, соучастии и сокрытии нарушений.