23 мая 2024, 12:03

ФНС оштрафовала Елену Исинбаеву за неуплату налогов

Global Look Press
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Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов. На данный момент спортсменка задолжала ФНС почти полмиллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, Исинбаева перестала следить за своими налоговыми начислениями. с учетом штрафов от волгоградской ФНС она накопила 465 688 рублей долга. В случае непогашения ей грозит блокировка российских счетов.

В Сети появилась информация, что легкоатлетка живет за границей. Ее видели в Монако, на Канарских островах и в Испании.

Осенью прошлого года Исинбаева заявила о возобновлении работы в комиссии спортсменов МОК после « временной паузы ». За это время организация проверила ее на причастность к Вооруженным силам России. Сама олимпийская чемпионка назвала звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, «номинальным».

Ранее налоговая заблокировала счет другого спортсмена. Хоккеист Александр Овечкин задолжал государству 49 тысяч рублей.

Штрафы Спортсмены Налоги Россия
23 мая 2024, 10:42
Прогрессивная шкала НДФЛ не коснется участников СВО
РИА «Новости»
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Министерство финансов поддерживает сохранение ставки НДФЛ в 13% для участников специальной операции. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Минфин поддержал идею сохранения плоской школы налога на доход физических лиц для участников СВО», - привело его слова РИА «Новости».

Силуанов подчеркнул, что Минфин будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц, чтобы налоговая система была способна конкурировать со странами-соседями.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что модернизация налоговой системы страны сделает распределение нагрузки на бизнес более справедливым и улучшит инвестиционный климат.

Военные НДФЛ Антон Силуанов
23 мая 2024, 08:44
«Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска на Хайнань
РИА «Новости»
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«Аэрофлот» с 29 июня откроет продажу билетов из Красноярска на китайский курорт Хайнань, рейсы выполнит перевозчик «Россия». Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«„Аэрофлот“ начинает продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Санью. Полеты на популярный курорт в Китае с 29 июня выполнит авиакомпания „Россия“», - заявили в компании.

В пресс-службе перевозчика отметили, что наряду с Харбином и Пекином Санья станет третьим пунктом в Китае, в который группа «Аэрофлот» летает из Красноярска. Общая маршрутная сеть перевозчика в летнем расписании составляет 32 направления из сибирского хаба.

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила запрос отечественным авиакомпаниям, среди которых «Аэрофлот», с просьбой дать разъяснение росту цен на своих рейсах. Ведомство установило, что на отдельных маршрутах цена билетов не соответствует принципам ценообразования.

Аэрофлот Россия Авиакомпании Китай
23 мая 2024, 08:20
Два санатория в Сочи приняли первых пострадавших при теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Два санатория в Сочи приняли первых пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации города.

По словам собеседницы агентства, с 15 по 25 мая в санаториях «Светлана» и «Зеленая роща» безвозмездно отдыхают и проходят санаторно-курортное лечение две семьи, всего восемь человек.

«Детям предоставлены билеты на посещение парка „Ривьера“», - добавила она.

Санатории «Светлана» и «Зеленая роща» построили в советское время. Это крупные здания с собственной территорией, пляжами и зонами с реликтовыми растениями. У объектов есть своя медицинская и спортивная инфраструктура. В «Светлане» недавно возвели бассейн в 300 квадратных метров.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед началом выступления группы «Пикник» в концертный зал ворвались вооруженные преступники. Они начали стрелять по людям и устроили поджог. Жертвами атаки, по последним данным, стали 145 человек.

По делу «Крокуса» задержали 12 человек. Расследование продолжается.

Сочи Теракт в «Крокусе»
23 мая 2024, 07:23
Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах
Пресс-служба Кремля
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Российский президент Владимир Путин пожелал удачи на предстоящих выборах главе Липецкой области Игорю Артамонову. Об этом он сказал во время рабочей встречи в рамках видеоконференции.

Глава государства напомнил ему о важности напрямую работать с людьми, особенно в предвыборный период, сообщила пресс-служба Кремля.

«Я хочу пожелать вам успеха, Игорь Георгиевич. Ну, надеюсь. Вы опытный человек, с людьми необходимо работать напрямую. Вы знаете про это. Особенно в предвыборный период. Желаю вам удачи, вперед», - сказал президент.

Ранее Путин провел встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Губернатор рассказал Путину про социально-экономическую обстановку в регионе и выразил надежду, что их следующая встреча состоится уже в Грозном.

Кремль Владимир Путин

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