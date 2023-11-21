ФНС назвала сроки перехода на упрощенные вычеты за спорт, лечение и обучение

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По его словам, законопроект о социальных вычетах уже приняли, а имущественные и инвестиционные вычеты автоматизировали.

«Сроки возврата средств по НДФЛ сократили, до 80% по НДС возможно вернуть в течение месяца», - сказал Егоров.

Кроме того, ФНС в 2024 году проведет тестирование каналов получения данных о фитнесе, образовании и лечении, а также информационной системе.

Егоров отметил, что ведомство уже разрабатывает упрощенный порядок вычета за образование, медицинские услуги и спорт.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ. Также она призвала рассмотреть вопрос о строительстве малоэтажных домов для семей с несколькими детьми.