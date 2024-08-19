19 августа 2024, 20:17

ФМБА сообщило о смерти академика РАН Валерия Сергиенко

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Скончался заслуженный деятель науки России, академик РАН Валерий Сергиенко. Об этом сообщила пресс-служба ФМБА России.

«Выдающийся отечественный ученый, лауреат Государственной премии РСФСР и премий правительства Российской Федерации в области науки и техники, создатель нового направления в медицине - биомедицинской электрохимии, Валерий Иванович внес значимый вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, фармацевтической промышленности», - отметили в агентстве.

Академик зарегистрировал более 60 изобретений, под его руководством проходила защита 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций, а также опубликовал более 350 научных материалов. При его участии разработали технологическую платформу для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий. Сергиенко является обладателем множества наград.

Здравоохранение Ученые Россия Промышленность Технологии Наука
19 августа 2024, 18:24
«Торопятся с таким решением». Депутат — о запрете мигрантам переезжать в РФ с семьями
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Закон, запрещающий переезжать мигрантам в Россию с семьями, может нанести вред стране. Таким мнением поделилась с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мне кажется, что коллеги все же несколько торопятся с таким решением», - заявила она.

Парламентарий пояснила, что, если трудовой мигрант соблюдает российские законы, добросовестно работает, то почему бы ему не разрешить перевезти в РФ семью и в дальнейшем продолжить работу.

По словам Бессараб, России сейчас нужны не только высококвалифицированные специалисты, но и рабочие для низкоквалифицированного труда, на который, как правило не соглашаются россияне. По этой причине такие запреты могут лишь навредить.

Она напомнила, что мигрантов, нарушивших закон, в отдельных случаях выдворяют из страны даже с российским гражданством. В таких ситуациях уезжает вся семья.

«Поэтому, на мой взгляд, просто нужно следить за выполнением закона и только, но следить жестко, сразу выдворять с территории за те проступки, которые уже перечислены, и, может быть, такой список будет расширяться», - заключила собеседница издания.

Ранее несколько депутатов от ЛДПР решили внести в Госдуму законопроект , который запретит трудовым мигрантам без российского гражданства перевозить свои семьи в РФ. Авторы инициативы подчеркнули, что ограничение коснется только низкоквалифицированных иностранцев.

Мигранты Законы Госдума РФ Депутаты
19 августа 2024, 14:51
«Спрос рождает предложение». Жителям Подмосковья объяснили подорожание аренды жилья
РИА «Новости»
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Рост спроса на аренду привел к повышению цен на съемные квартиры. Эксперт по недвижимости, риелтор Олег Бендриков рассказал 360.ru, сколько стоит арендовать жилье в Московской области.

Сразу в восьми регионах России аренда квартир подорожала на 12% - это связано с падением спроса на ипотеку. Не каждый может позволить себе жилищный кредит с высокими ставками.

«Спрос рождает предложение. <…> Люди переориентировались на аренду. <…> Спрос очень высокий, и собственники квартир, видя это, естественно, поднимают цену», - объяснил специалист.

По его словам, раньше квартиру в ближайшем Подмосковье можно было снять за 22-25 тысяч рублей. Теперь цены начинаются от 32-35 тысяч рублей.

«Если сейчас мы говорим о ближайшем Подмосковье, то есть прямо где-то за МКАДом, однушка там 35-37 тысяч рублей, то в отдаленных районах Подмосковья <…> однокомнатная квартира, если раньше она стоила в пределах 15-18 тысяч, то сейчас - в пределах 25-27 тысяч рублей», - добавил риелтор.

Эксперт рынка недвижимости Анатолий Пысин ранее предупредил желающих оформить ипотеку о том, что банк не считает социальные выплаты доходом. Финансовые организации оценивают доход клиента с учетом его расходной части.

Ипотека Покупки
19 августа 2024, 02:31
В России произошел сбой в работе Telegram
РИА «Новости»
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Сбой произошел в работе мобильного приложения Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Сервис мониторит работоспособность сайтов и приложений.

Проблемы с работой мессенджера, как с мобильной, так и браузерной версией, зарегистрировали с 00:15 по московскому времени.

Причем наибольшее количество жалоб пришлись на Москву - 76%. Кроме того, в Санкт-Петербурге - 7%, Ярославская область - 3%, Московская область - 2%.

Пользователи жаловались, в частности, на невозможность подключения, медленную загрузку медиафайлов и проблемы с отправкой сообщений. При этом в комментариях многие писали, что при включенном VPN сервис работает исправно.

Аналогичный случай произошел 13 августа, когда на сбои в работе мессенджера жаловались 465 пользователей.

Ранее в Москве пенсионерка вызвала бригаду скорой помощи, когда не смогла включить аудиокнигу на видеохостинге YouTube.

Интернет Telegram Россия
18 августа 2024, 23:08
Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в Петербурге
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Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронят в России. Об этом ТАСС сообщили их близкие родственники.

«Сейчас уже можно говорить о том, что ситуация спустя столько месяцев разрешилась. Все договоренности достигнуты», - указали в сообщении.

В ближайшее время прах доставят из Швейцарии в Санкт-Петербург. Спортсменов захоронят на Волковском кладбище, ориентировочно, 11 сентября.

Протопопов скончался в ноябре 2023 года в Швейцарии. За год до своей смерти фигурист завещал, чтобы его похороны прошли в России вместе с супругой Людмилой Белоусовой Спортсменка умерла в 2017 году, ее прах Протопопов хранил у себя дома.

Весной на центральной аллее Новодевичьего кладбища захоронили прах народного артиста России Александра Ширвиндта. Он умер в 89 лет.

Санкт-Петербург Спортсмены Фигурное катание Россия Швейцария

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