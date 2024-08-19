ФМБА сообщило о смерти академика РАН Валерия Сергиенко

Закон, запрещающий переезжать мигрантам в Россию с семьями, может нанести вред стране. Таким мнением поделилась с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мне кажется, что коллеги все же несколько торопятся с таким решением», - заявила она.

Парламентарий пояснила, что, если трудовой мигрант соблюдает российские законы, добросовестно работает, то почему бы ему не разрешить перевезти в РФ семью и в дальнейшем продолжить работу.

По словам Бессараб, России сейчас нужны не только высококвалифицированные специалисты, но и рабочие для низкоквалифицированного труда, на который, как правило не соглашаются россияне. По этой причине такие запреты могут лишь навредить.

Она напомнила, что мигрантов, нарушивших закон, в отдельных случаях выдворяют из страны даже с российским гражданством. В таких ситуациях уезжает вся семья.

«Поэтому, на мой взгляд, просто нужно следить за выполнением закона и только, но следить жестко, сразу выдворять с территории за те проступки, которые уже перечислены, и, может быть, такой список будет расширяться», - заключила собеседница издания.

Ранее несколько депутатов от ЛДПР решили внести в Госдуму законопроект , который запретит трудовым мигрантам без российского гражданства перевозить свои семьи в РФ. Авторы инициативы подчеркнули, что ограничение коснется только низкоквалифицированных иностранцев.