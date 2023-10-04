Финский турист оценил перемены в России после введения санкций
Мировые санкции никак не отразились на российской стороне. Об этом сообщил газете Iltalehti финский турист Юха Перттула, посетивший Россию.
Путешественник отметил, что при въезде сотрудники российской погранслужбы провели «тщательную беседу» с ним. Они были «дружелюбны», но строго следовали всем положенным предписаниям.
По словам туриста, он часто бывает в России и хорошо знает эту страну. Ранее он долгое время жил в Санкт-Петербурге. Приехав туда снова, мужчина не обнаружил существенных изменений.
«Город выглядит так же, как и раньше. На мысли о событиях на Украине наталкивает только реклама службы на фронте», - заявил Перттула.
Российские кафе и рестораны посещает много людей, на прилавках магазинов можно найти «что угодно». При этом немного увеличилась стоимость товаров, однако по словам россиян, зарплаты и пенсии тоже подняли. Еще ушедшие западные бренды начали «русифицироваться». Множество ограничений привело к развитию российского производства.
«Заводы работают на полную мощность. От представителя одного кадрового агентства я услышал, что сейчас наблюдается острая нехватка рабочей силы», - объяснил финн.
Ранее стало известно, что деловая активность на востоке Финляндии пришла в упадок. Причиной этому стало отсутствие российских туристов.