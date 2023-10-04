Финский турист оценил перемены в России после введения санкций

Читайте нас в:

Путешественник отметил, что при въезде сотрудники российской погранслужбы провели «тщательную беседу» с ним. Они были «дружелюбны», но строго следовали всем положенным предписаниям.

По словам туриста, он часто бывает в России и хорошо знает эту страну. Ранее он долгое время жил в Санкт-Петербурге. Приехав туда снова, мужчина не обнаружил существенных изменений.

«Город выглядит так же, как и раньше. На мысли о событиях на Украине наталкивает только реклама службы на фронте», - заявил Перттула.

Российские кафе и рестораны посещает много людей, на прилавках магазинов можно найти «что угодно». При этом немного увеличилась стоимость товаров, однако по словам россиян, зарплаты и пенсии тоже подняли. Еще ушедшие западные бренды начали «русифицироваться». Множество ограничений привело к развитию российского производства.

«Заводы работают на полную мощность. От представителя одного кадрового агентства я услышал, что сейчас наблюдается острая нехватка рабочей силы», - объяснил финн.

Ранее стало известно, что деловая активность на востоке Финляндии пришла в упадок. Причиной этому стало отсутствие российских туристов.