Финский правозащитник получил российский паспорт

Читайте нас в:

«Бекман родом из Финляндии и известен как общественный деятель, доктор общественно-политических наук, историк, журналист, автор многочисленных публикаций в российской и зарубежной прессе», - написала она.

Волк отметила, что Йохан Бекман начал заниматься защитой прав россиян на территории европейских государств с 2009 года. В ответном слове фин заявил, что для него большая честь стать гражданином РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии Йохана Бекмана в гражданство 21 октября.

Ранее российский паспорт получил политический беженец из США Джон Роблес. Во время церемонии вручения американец назвал Россию своим домом.