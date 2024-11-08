08 ноября 2024, 23:45

Финский правозащитник получил российский паспорт

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Финскому правозащитнику Йохан Бекману торжественно выдали российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Бекман родом из Финляндии и известен как общественный деятель, доктор общественно-политических наук, историк, журналист, автор многочисленных публикаций в российской и зарубежной прессе», - написала она.

Волк отметила, что Йохан Бекман начал заниматься защитой прав россиян на территории европейских государств с 2009 года. В ответном слове фин заявил, что для него большая честь стать гражданином РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии Йохана Бекмана в гражданство 21 октября.

Ранее российский паспорт получил политический беженец из США Джон Роблес. Во время церемонии вручения американец назвал Россию своим домом.

Финляндия Паспорта МВД РФ Россия
08 ноября 2024, 20:44
Депутаты отказались от исключения для монахинь в законопроекте против чайлдфри
РИА «Новости»
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Профильный комитет Госдумы выступил против исключений в запрете пропаганды чайлдфри для больных, малоимущих и монахинь. Депутаты призвали отклонить все внесенные фракцией «Новые люди» поправки к законопроекту, сообщил РБК.

«Мы предложили четко разграничить, что именно считать пропагандой и что нет, чтобы люди могли свободно выражать личное мнение и врачи могли честно говорить о медицинских рисках без страха привлечения к ответственности», - сказала соавтор поправок Ксения Горячева.

Депутаты от партии «Новые люди» предложили не признавать информацию пропагандой чайлдфри в тех случаях, когда отказ от родительства связан с медицинскими противопоказаниями, материальными трудностями или религиозными убеждениями. Кроме того, они призвали снять запрет на использование в предвыборной агитации фотографий несовершеннолетних детей кандидата.

Комитет Госдумы по информполитике отклонил предложение коллег. Еще одну поправку, которую заблокировали депутаты, внесла депутата-справедливоросс Елена Драпеко. Она предложила уточнить в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», что именно стоит считать отказом от деторождения.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри прошел первое чтение 17 октября. Соцопрос агентства «Вебер» показал, что лишь половина россиян поддержали эту инициативу.

Дети Законы Госдума РФ Семья
08 ноября 2024, 15:27
Более 20 тысяч нелегалов выдворят из России
РИА «Новости»
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В рамках операции «Нелегал-2024» из России выдворят около 20 тысяч иностранных граждан. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мигранты Россия
08 ноября 2024, 15:24
Уровень доверия россиян к Путину снова вырос
РИА «Новости»
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Восемь из десяти опрошенных россиян заявили о доверии к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил ВЦИОМ по итогам проведенного исследования.

Главе государства доверяют 79,4% россиян, свое недоверие выразили 16,5% респондентов. Также его работу на посту президента одобрили 76,5% опрошенных.

Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,8% жителей России, не доверяют - 19,2%. Неодобрение работой кабмина высказали 10,7% респондентов, а одобрили 51,6% россиян.

Опрос прошел среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет с 28 октября по 3 ноября 2024 года методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров из полного списка абонентов, зарегистрированных на территории страны.

Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней - 11200 человек.

В октябре уровень доверия россиян Путину составил 77% , его деятельность одобрили 79%, отмечали «Известия».

Россия Владимир Путин
08 ноября 2024, 08:26
Занятия в школах и детсадах на Камчатке отменили из-за пеплопада
РИА «Новости»
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В школах и детских садах Усть-Камчатского района Камчатки отменили занятия из-за пеплопада от вулкана Шивелуч. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация района.

«Работа средней школы № 2, а также детских садов „Ромашка“ и „Снежинка“ в поселке Усть-Камчатск прекращается в связи с выпадением вулканического пепла. Просим родителей забрать детей домой. Занятия в учреждениях дополнительного образования - детской школе искусств и спортивной школе отменены», - заявили в пресс-службе.

Учреждения образования в поселках Козыревск и Ключи работают в штатном режиме. В Усть-Камчатске отменили турнир по волейболу на Кубок главы Усть-Камчатского муниципального района среди женских и мужских команд, назначенный на 9 ноября.

В августе Шивелуч выбросил пепел высотой до 2,5 километра , пепловый шлейф распространился на 60 километров.

Школы Детские сады Вулканы Камчатка

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