Финский флаг сняли с резиденции консула в Петербурге
Флаг Финляндии исчез со здания резиденции консула Финляндии на улице Чайковского в Санкт-Петербурге. На это обратили внимание местные жители. Информацию проверил корреспондент «Фонтанки».
Резиденция генерального консула находится примерно в 10 минутах ходьбы от здания диппредставительства.
«Соседи говорят: „Все, все уехали“», - сообщила петербурженка, которая заметила пустой флагшток.
Министерство иностранных дел России объявило послу Финляндии Антти Хелантеря о закрытии с 1 октября Генерального консульства страны в Санкт-Петербурге и немедленной высылке девяти дипломатов.
Финский президент Саули Ниинисте заявил, что такое решение стало неожиданным для страны. Он добавил, что не может назвать шаг России контрмерой, и добавил, что это абсолютно новая страница в истории взаимоотношений двух стран.