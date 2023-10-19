Финские власти не разрешили россиянам купить три объекта недвижимости в стране
Россиянам, которые хотел приобрести три объекта недвижимости в Финляндии, отказали в совершении сделок. Об этом сообщили на официальном сайте финского правительства.
Запрет связан с новым законом, который ограничивает лиц из-за пределов Европейского экономического пространства в совершении подобных покупок.
«Отрицательные решения касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти и одного в Китее. Решения подписаны министром обороны Антти Хяккяненом», - говорится в сообщении.
Минобороны Финляндии обосновало запрет на покупку недвижимости тем, что приобретение объектов может «препятствовать организации обороны страны и защите территориальной целостности».
Ранее кандидат в президенты Финляндии Пекка Хаависто заявил, что россиянам, которые претендуют на получение финского паспорта, необходимо отказаться от своего гражданства.