Финские власти не разрешили россиянам купить три объекта недвижимости в стране

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Запрет связан с новым законом, который ограничивает лиц из-за пределов Европейского экономического пространства в совершении подобных покупок.

«Отрицательные решения касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти и одного в Китее. Решения подписаны министром обороны Антти Хяккяненом», - говорится в сообщении.

Минобороны Финляндии обосновало запрет на покупку недвижимости тем, что приобретение объектов может «препятствовать организации обороны страны и защите территориальной целостности».

Ранее кандидат в президенты Финляндии Пекка Хаависто заявил, что россиянам, которые претендуют на получение финского паспорта, необходимо отказаться от своего гражданства.