29 января 2024, 03:51

Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером в российском кинопрокате за выходные

Global Look Press
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Лидером российского кинопроката по сборам за выходные стала кинолента режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». По данным портала kinobusiness.com, фильм собрал 425 миллионов рублей в России и СНГ.

Лидером российского кинопроката по сборам за выходные стала кинолента режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». По данным портала kinobusiness.com , фильм собрал 425 миллионов рублей в России и СНГ.

Экранизация романа Михаила Булгакова собрала 156,1 миллиона рублей в субботу и 292,5 миллиона рублей за первые три дня проката. В воскресенье в копилку добавилось еще около 133-137 миллионов рублей.

На второй строчке по сборам - музыкальное фэнтези «Бременские музыканты» Алексея Нужного, картина собрала 123 миллиона рублей. На третьей строке рейтинга расположился фильм «Холоп 2» Клима Шипенко. Сбор за выходные составил 122,5 миллиона рублей.

Четвертая строка за российской военной драмой «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего. Картина собрала 104,2 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» со сборами в 37,8 миллиона рублей.

На прошлых выходных рейтинг возглавлял фильм «Холоп 2». Картина собрала 372,5 миллиона рублей.

Картины Рейтинги Режиссер Фильмы Премьеры Россия
29 января 2024, 04:35
Симоньян напомнила о пароле французской армии времен Первой мировой войны
РИА «Новости»
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У французской армии времен Первой мировой войны был пароль с пожеланием «здравствовать» России. Об этом в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» напомнила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Они забыли, как во время Первой мировой у французской армии пароль был такой: Vive la Russie - „Да здравствует Россия“», - заявила Симоньян.

Такой пароль был потому, что Россия спасла Францию в Первой мировой войне.

Главред также напомнила о роли Финляндии в блокаде Ленинграда. Именно финны «перекрыли горло» городу и миллионам оказавшихся там людей во время Великой Отечественной войны. Финны также поддержали идею Адольфа Гитлера разрушить город и не оставить в живых ни одного человека. Блокаду Ленинграда журналистка назвала преступлением.

Войны Россия Франция Блокада Ленинграда
29 января 2024, 03:32
Россиянам рассказали, как обнаружить прослушку на смартфоне
Freepik
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Признаком наличия прослушивающего приложения на смартфоне является перегрев устройства. Об этом заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, чтобы выявить подобные программы, для начала следует оценить очевидные отклонения: спонтанные выключения и включения, сбои, скорость разрядки аккумулятора, перегрев телефона и так далее. Все это может указывать на шпионские примочки, встроенные в сотовый.

Потом нужно проверить устройство на вредоносные приложения. В этом помогут антивирусные программы или специальные USSD-команды.

«Для разных типов устройств действуют разные команды - их легко найти в Интернете», - сказал Шутов.

Если в телефоне окажутся сомнительные программы, их нужно сразу удалить. Еще поможет сброс настроек телефона до заводских.

Однако эти способы подойдут для выявления непрофессионального шпионажа. Программы высокого уровня пользователи могут не найти самостоятельно.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что право на прослушивание телефонных разговоров имеют сотрудники силовых структур. Они могут запросить записи в случае оперативно-разыскных мероприятий.

Шпионаж Интернет Смартфоны
29 января 2024, 02:49
Ученые выяснили, как регулярный секс влияет на женский организм
Freepik
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Ученые Техасского университета в Остине (США) выяснили, как влияет интимная близость на гормональный фон и женское здоровье. Об исследовании рассказал сайт mk.ru.

В материале отметили, что специалисты на протяжении долгого времени измеряли показатель женского гормона эстрогена у трех группы девушек: которые регулярно занимались сексом, тех, кто периодически вступал в половой контакт, и третья категория - воздерживающиеся от интима дамы.

Психологическое и физическое состояние девушек сильно зависит от уровня эстрогена, на котором существенно отражаются сексуальные отношения. После полового акта у женщин повышается этот гормон, а также вырабатываются дофамин и серотонин.

«Проблема заключается в том, что эпизодический секс, который случается нерегулярно и сопровождается сменой партнеров, вызывает сильный скачок уровня гормонов, который затем, в отсутствии продолжения, так же резко снижается», - заявил сексолог и психолог Олег Шевченко в беседе с изданием после ознакомления с работой техасских ученых.

Специалисты выяснили, что женщинам следует вовсе отказаться от секса, чем заниматься им нерегулярно. В первом случае уровень эстрогена понизится, но это будет менее вредно, чем его перепады.

Ранее специалисты Массачусетского университета установили идеальную разницу в возрасте для секс-партнеров. Исходя из данных исследования, мужчинам нужно искать партнершу на 10 лет старше.

Женщины Ученые Секс
29 января 2024, 00:04
«Соседушки наши». Симоньян напомнила о чудовищной роли Финляндии в блокаде Ленинграда
РИА «Новости»
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Финляндия сыграла чудовищную роль в блокаде Ленинграда. Об этом напомнила журналистка, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «России 1».

Санкт-Петербург накануне отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Никто не помнит, какую чудовищную роль в этом преступлении (блокаде Ленинграда - прим. ред.) сыграли финны - соседушки наши», - сказала журналистка.

Именно они перекрыли «горло» городу и миллионам оказавшихся там людей в годы Великой Отечественной войны. Симоньян также напомнила о намерении Адольфа Гитлера не оставить в живых ни одного человека и все разрушить. Эту идею поддержали финны-варвары, добавила журналистка.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. «Дорога жизни», по которой доставляли продовольствие в город, прошла по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но до ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне поучаствовали в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР , ставших жертвами нацистского геноцида.

Санкт-Петербург Финляндия Россия Блокада Ленинграда

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