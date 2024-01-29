Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером в российском кинопрокате за выходные

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Лидером российского кинопроката по сборам за выходные стала кинолента режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». По данным портала kinobusiness.com , фильм собрал 425 миллионов рублей в России и СНГ.

Экранизация романа Михаила Булгакова собрала 156,1 миллиона рублей в субботу и 292,5 миллиона рублей за первые три дня проката. В воскресенье в копилку добавилось еще около 133-137 миллионов рублей.

На второй строчке по сборам - музыкальное фэнтези «Бременские музыканты» Алексея Нужного, картина собрала 123 миллиона рублей. На третьей строке рейтинга расположился фильм «Холоп 2» Клима Шипенко. Сбор за выходные составил 122,5 миллиона рублей.

Четвертая строка за российской военной драмой «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего. Картина собрала 104,2 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» со сборами в 37,8 миллиона рублей.

На прошлых выходных рейтинг возглавлял фильм «Холоп 2». Картина собрала 372,5 миллиона рублей.