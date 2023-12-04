Фигуристу Костомарову проведут операцию на руке перед установкой протеза

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Костомаров признался, что ему очень помогают современные технологии. Теперь человек, лишившийся ног, может ходить, пояснил он.

По словам фигуриста, ему установят бионический протез, разработанный в России. Однако для этого нужно подготовить руку - потребуется пластическая операция.

Спорен отметил, что ощущает себя нормальным человеком, глядя в зеркало. Благодаря установленным протезам он самостоятельно справляется с бытовыми делами.

Некоторые вещи фигурист делает без помощи протезов, поскольку ему так удобней.

В январе 2023 года спортсмен попал в больницу с пневмонией. Из-за проблем с кровообращением ему пришлось ампутировать обе голени, а также кисти рук.

Несмотря на потерю конечностей, Костомаров не бросает спорт. Он пробует заново учиться играть в теннис и боксировать.