Фигуристка Медведева рассказала о «подкатах» известного комика

«Воронин больше всего мне запомнился. Больше остальных записал мне кружочков, хотел постоянно что-то! Он подкатывал ко мне? Видимо так. Но если что, я об этом не рассказывала. Подставила пацана!» - сообщила она.

В настоящее время Медведева состоит в отношениях с фигуристом Дмитрием Ворониным. В начале 2023 года пару заметили впервые вместе, после чего девушка в социальной сети опубликовала кадры с совместного отдыха.

На Олимпиаде в 2018 году Медведева выиграла два серебра в командном турнире и одиночном катании, где уступила соотечественнице Алине Загитовой.

Кроме того, Медведева дважды завоевывала золото чемпионатов мира и выигрывала чемпионат Европы. В апреле 2023 года фигуристка сообщила о завершении карьеры.