Фигуристка Медведева рассказала о «подкатах» известного комика
Двукратный олимпийский призер в фигурном катании Евгения Медведева сообщила, что с ней пытался завести отношения комик Филипп Воронин. Об этом она рассказала в эфире шоу «Кстати».
«Воронин больше всего мне запомнился. Больше остальных записал мне кружочков, хотел постоянно что-то! Он подкатывал ко мне? Видимо так. Но если что, я об этом не рассказывала. Подставила пацана!» - сообщила она.
В настоящее время Медведева состоит в отношениях с фигуристом Дмитрием Ворониным. В начале 2023 года пару заметили впервые вместе, после чего девушка в социальной сети опубликовала кадры с совместного отдыха.
На Олимпиаде в 2018 году Медведева выиграла два серебра в командном турнире и одиночном катании, где уступила соотечественнице Алине Загитовой.
Кроме того, Медведева дважды завоевывала золото чемпионатов мира и выигрывала чемпионат Европы. В апреле 2023 года фигуристка сообщила о завершении карьеры.