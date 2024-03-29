Фигурант дела о теракте мог лишиться статуса предпринимателя

«У Касимова, вероятно, были проблемы с налоговой инспекцией. Он находился под угрозой лишения статуса ИП», - отметил он.

По предварительной информации, ФНС приняла решение закрыть ИП Касимова. Однако оно до сих пор открыто, что свидетельствует о подаче протеста на прекращение деятельности третьими лицами или самим Касимовым.

Ранее Басманный суд Москвы избрал Касимову меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие установило, что он сдавал квартиру напавшим на «Крокус» боевикам. В свою защиту мужчина отвечал, что ему не было известно о замысле боевиков.

Касимову 32 года, он является уроженцем Киргизии, но получил российское гражданство и держит свое кафе в Путилково. К уголовной ответственности ранее его не привлекали.